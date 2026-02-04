Acasă » Știri » Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar! Urmează comisa de eliberare + Noi informații în cazul crimei din Cenei

De: Alina Drăgan 04/02/2026 | 09:58
Dosarul crimei lui Mario Berinde intră într-o nouă etapă a investigațiilor! Procurorii examinează telefonul mobil al băiatului de 13 ani, principalul suspect în cazul omorului, pentru a reconstitui circumstanțele tragediei. Pe de cealaltă parte, un pas important urmează și pentru familia lui Mario. Tatăl acestuia a cerut eliberarea din penitenciar.

Noi informații în cazul crimei din Cenei! Avocatul Adrian Cuculis, cel care reprezintă familia lui Mario, a declarat că urmează o probă-cheie în anchetă. Pe de altă parte, săptămâna viitoare tatăl lui Mario, aflat în detenție, ar urma să ajungă în fața comisiei de eliberare din penitenciar.

Tatăl lui Mario a fost adus sub escortă la înmormântare fiului său, iar decizia comisiei de eliberare ar putea reprezenta un moment important pentru familie în perioada următoare. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, bărbatul a cerut eliberarea din penitenciar, iar săptămâna viitoare ar urma să aibă loc comisia de eliberare.

,,Urmează, da. Are comisia de eliberare din penitenciar săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel”, a declarat avocatul familiei lui Mario.

Noi informații în cazul crimei din Cenei

De asemenea, Adrian Cuculis a declarat că urmează o probă-cheie în anchetă. Procurorii examinează telefonul mobil al băiatului de 13 ani, principalul suspect în cazul omorului, pentru a reconstitui circumstanțele tragediei.

Mai exact, ancheta crimei din Cenei a fost extinsă pentru a include analiza mesajelor, apelurilor și altor forme de comunicare de pe telefonul minorului de 13 ani, în scopul de a obține indicii despre relația dintre cei doi copii și despre evenimentele din ziua crimei.

Între timp, minorul de 13 ani a început să colaboreze mai mult cu autoritățile. Acesta a oferit detalii despre cum s-a petrecut crima și a recunoscut că a acționat premeditat, pe fondul tensiunilor și certurilor cu victima.

Pe de altă parte, cei doi minori de 15 ani implicați în caz ar fi cerut magistraților să rămână în arest, invocând teama de reacțiile publice. Inițial aceștia au contestat arestarea preventivă de 30 de zile, dar ulterior și-au retras contestația, în contextul în care arestul la domiciliu ar fi presupus întoarcerea în localitatea în care a avut loc tragedia.

Sora lui Mario Berinde, tânărul ucis de prietenii lui în Cenei, trăiește un coșmar! Cine îi trimite amenințări cu moartea: „Te duci după fratele tău"

Părinții lui Mario Berinde cer despăgubiri uriașe! Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din Cenei nu au bani să plătească

