Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar! Urmează comisa de eliberare + Noi informații în cazul crimei din Cenei

De asemenea, Adrian Cuculis a declarat că urmează o probă-cheie în anchetă. Procurorii examinează telefonul mobil al băiatului de 13 ani, principalul suspect în cazul omorului, pentru a reconstitui circumstanțele tragediei.

Mai exact, ancheta crimei din Cenei a fost extinsă pentru a include analiza mesajelor, apelurilor și altor forme de comunicare de pe telefonul minorului de 13 ani, în scopul de a obține indicii despre relația dintre cei doi copii și despre evenimentele din ziua crimei.

Între timp, minorul de 13 ani a început să colaboreze mai mult cu autoritățile. Acesta a oferit detalii despre cum s-a petrecut crima și a recunoscut că a acționat premeditat, pe fondul tensiunilor și certurilor cu victima.

Pe de altă parte, cei doi minori de 15 ani implicați în caz ar fi cerut magistraților să rămână în arest, invocând teama de reacțiile publice. Inițial aceștia au contestat arestarea preventivă de 30 de zile, dar ulterior și-au retras contestația, în contextul în care arestul la domiciliu ar fi presupus întoarcerea în localitatea în care a avut loc tragedia.

