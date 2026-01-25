Gestul emoționant făcut de un polițist la înmormântarea lui Mario Berinde. Imagine sfâșietoare

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis în urmă cu câteva zile, a fost condus ieri, 24 ianuarie, pe ultimul drum de familie și apropiați. Ceremonia a fost una grea, plină de durere, iar câteva imagini apărute în mediul online au impresionat pe toată lumea. Cum au fost surprinși părinții lui Mario?

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreagă. Tânărul a fost ucis cu bestialitate. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au arătat că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare.

Cum au fost surprinși părinții lui Mario

Înmormântarea lui Mario Berinde a adunat o mulțime de oameni. La ceremonie a fost prezent și tatăl băiatului, care a fost adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine, pentru a-și putea lua rămas-bun de la fiul său. În momentul în care a ajuns în fața casei, bărbatul a izbucnit în lacrimi vizibil marcat de tragedia care i-a distrus familia.

Atunci când sicriul cu trupul neînsuflețit a fost condus la groapă, părinții lui Mario au fost răpuși de durere. Tatăl adolescentului a cedat lângă sicriul fiului. Iar în imaginile din mediul online se poate observa cum un polițist a făcut un gest sfâșietor față de bărbat. Mai exact, omul legii când l-a văzut la pământ l-a mângâiat pe spate.

Mai mult, o altă imagine care a sfâșiat inimile tuturor a fost aceea a părinților lui Mario care, deși divorțați, s-au îmbrățișat lângă sicriul fiului lor. Cei doi și-au alinat suferința reciproc.

„Legea Mario”: Petiție prin care se cer pedepse pentru crimele comise de minori

O petiție care cere răspunderea penală de la vârsta de 10 ani pentru omor a fost semnată de peste 20.000 de persoane. Petiția se numește „Legea Mario” și a fost inițiată după ce Mario Berinde a fost ucis.

Petiția cere răspunderea penală în cazul crimelor comise de minori. Inițiativa urmărește modificarea Codului penal astfel încât autorii infracțiunilor de omor să fie trași la răspundere penală, indiferent de vârstă, atunci când fapta este comisă cu discernământ.

Petiția propune modificarea Codului penal prin introducerea unor prevederi clare pentru infracțiunile contra vieții. De asemenea, susținătorii petiției susțin că viața unei victime nu poate avea o valoare diferită în funcție de vârsta agresorului.

