Motivul pentru care Jador a decis să se retragă din muzică: “Asta simt acum să fac”

Un anunț neașteptat făcut de Jador a luat industria muzicală, dar și pe fanii săi prin surprindere. Celebrul cântăreț a anunțat că vrea să ia o pauză de la muzică. Artistul a publicat un mesaj lung și emoționant, în care a explicat că simte nevoia să se oprească după ani în care a muncit fără oprire. Decizia vine la aproape un an de când a devenit tătic pentru prima oară. Jador a făcut primele declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Jador și-a surprins complet fanii după ce a anunțat pe rețelele sociale că se retrage, cel puțin temporar, din muzică. Artistul a publicat un mesaj lung, în care a explicat că simte nevoia să aibă un moment de respiro după ani întregi în care a muncit fără pauză. Cântărețul le-a transmis direct fanilor, pe care îi numește „Jadorașii mei”, că decizia vine din suflet și că a vrut să fie sincer, așa cum a fost mereu cu cei care îl urmăresc și îl îndrăgesc. În postare, Jador a ținut să sublinieze că anunțul nu are nicio legătură cu promovarea sau cu vreo strategie de marketing. Artistul a spus clar că nu este vorba despre un „film” sau o campanie, ci despre o decizie personală.

Primele declarații ale lui Jador, după ce și-a anunțat retragerea din muzică

CANCAN.RO l-a contactat pe Jador, iar artistul ne-a oferit declarații, în exclusivitate. Vestea bună pentru „Jadorași” este că artistul va continua să meargă la evenimente și să facă oamenii să se simtă bine, doar că nu va mai scoate piese noi sau videoclipuri muzicale.

„Din 2019 nu am făcut nicio pauză. Am cântat și am lansat muzică încontinuu. O să merg în continuare la evenimente, dar o perioadă nu voi mai scoate muzică.” a spus Jador pentru CANCAN.RO

Această distincție este crucială: Jador nu se retrage complet din muzică, ci își ia un răgaz de la presiunea constantă de a produce și lansa material nou. Este o decizie care reflectă nevoia multor artiști de a se reconecta cu ei înșiși și de a-și reîncărca bateriile creative.

Moment de respiro sau finalul carierei: „Nici nu știu dacă este definitiv”

Artistul a mărturisit că a decis să ia o pauză de la muzică, însă nici el nu știe cât va dura aceasta. Mai mult, Jador a recunoscut că nu poate spune în acest moment dacă este vorba doar despre o perioadă de respiro sau despre o retragere definitivă din industrie.

„Nici nu știu dacă este definitiv sau doar pentru o perioadă. Asta simt acum să fac.” a mai spus Jador, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Deși se bucură de o faimă extraordinară și se menține constant în topurile muzicale, Jador a ajuns la această decizie personală. Anunțul vine la aproape un an de când artistul a devenit tată, un eveniment care aduce, de obicei, o nouă perspectivă asupra priorităților personale și profesionale. Presiunea constantă a vieții de artist, cu turnee, sesiuni de înregistrări și apariții publice, poate fi copleșitoare, iar o pauză poate fi esențială pentru bunăstarea mentală și fizică.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.