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Andreea Bostănică, apariție surprinzătoare la sfințirea bisericii de 10 milioane € a lui Becali. După scandalul cu Iuliana Beregoi, a schimbat complet decorul

De: Carmen Gone 14/06/2026 | 13:32
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Biserica ridicată de Gigi Becali, proiect în care patronul FCSB a investit sume impresionante, a devenit pentru câteva ore punctul de întâlnire al unor personaje din cele mai diferite lumi. Iar printre acestea s-a aflat și Andreea Bostănică, într-o apariție care a stârnit imediat comentarii. CANCAN.RO a surprins-o pe inflenceriță la marele eveniment organizat de milionarul din Pipera.

Andreea Bostănică pare hotărâtă să lase în urmă scandalurile și să își îndrepte atenția către momente cu totul diferite. Dacă acum câteva zile internetul vuia după scandalul-monstru în care a fost implicată alături de surorile Beregoi, iar imaginile cu poliția și ambulanța făceau înconjurul rețelelor sociale, acum bruneta a schimbat complet decorul. De la tensiune, acuzații și replici acide, direct la rugăciune și smerenie. (VEZI MAI MULTE DETALII)

Da, ai citit bine. Influencerița care a ținut primele pagini ale presei mondene în ultima perioadă a fost surprinsă la unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului: sfințirea impunătoarei Biserici ridicate de Gigi Becali în Pipera. Iar apariția ei nu a trecut deloc neobservată. CANCAN.RO are imagini de colecție cu Andreea Bostănică.

Andreea Bostănică alături de mama sa la inaugurarea bisericii lui Gigi Becali

Cat valorează apariția Andreei Bostănică

Influencerița a ales să respecte rigorile ceremoniei religioase și a optat pentru o apariție complet diferită de cea cu care și-a obișnuit urmăritorii din mediul online. Îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, cu o croială sobră, semnată Michael Kors și estimată la aproximativ 200 de euro, Andreea a afișat o imagine elegantă și discretă.

La prima vedere, ținuta părea simplă. Însă detaliile spun întotdeauna adevărata poveste. În picioare, bruneta a purtat o pereche de mocasini Loro Piana, unul dintre cele mai exclusiviste branduri italiene, evaluați la aproximativ 700 de euro. Apariția a fost completată de un batic de lux, purtat conform tradiției religioase, accesoriu care ridică și mai mult valoarea ținutei.

Cu alte cuvinte, chiar și într-un context în care discreția era cuvântul de ordine, Andreea Bostănică a reușit să poarte pe ea piese care depășesc cu ușurință suma de 1.000 de euro.

Însă nici mama influenceriței nu a fost mai prejos. Femeia care a însoțit-o la eveniment a atras la rândul ei atenția printr-o apariție dominată de branduri de lux. Pe cap a purtat un celebru batic Dior Oblique, unul dintre cele mai recognoscibile accesorii ale casei franceze, evaluat la peste 500 de euro.

Ținuta a fost completată de o piesă vestimentară Prada, în timp ce geanta Chanel albă matlasată a fost, fără îndoială, unul dintre accesoriile care au atras toate privirile. Un astfel de model poate valora câteva mii de euro, în funcție de colecție și anul de fabricație. Nici accesoriile nu au fost alese întâmplător. Ochelarii de soare au adăugat un plus apariției deja greu de ignorat.

Ironia situației nu a trecut neobservată nici pentru cei prezenți. După ce zile întregi numele ei a fost asociat cu unul dintre cele mai comentate scandaluri din online, Andreea a fost văzută tocmai la un eveniment dedicat liniștii, credinței și comuniunii. O schimbare de registru pe care puțini ar fi anticipat-o.

VEZI ȘI: S-a sfințit biserica de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali din Pipera. Imagini de la marele eveniment

CITEȘTE ȘI: Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ia amploare. Fostul iubit al șatenei „se bucură că ușor, ușor iese totul la iveală”

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