Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ia amploare. Fostul iubit al șatenei „se bucură că ușor, ușor iese totul la iveală”

Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi este departe de a se fi încheiat. Cele două influencerițe au ajuns din nou în centrul atenției, după ce au făcut o serie de declarații surprinzătoare într-un podcast recent, unde au discutat deschis despre tensiunile care există între ele. Mai mult, în timpul schimbului de replici dintre cele două, Iuliana Beregoi a dezvăluit ce părere are Abush despre Andreea Bostănică. Artista a adus în discuție detalii care au provocat reacții acide din partea influenceriței.

Invitată în podcast-ul „Acasă la Măruță”, Iuliana Beregoi a abordat subiectul relației dintre Andreea Bostănică și fostul său partener, Abush. Conversația a scos la iveală aspecte mai puțin cunoscute despre despărțirea celor doi și despre motivele care au dus la deteriorarea relației.

„Abush a dat un interviu la CANCAN în care a zis că îi e milă și se bucură că ușor, ușor iese totul la iveală. Lumea vede cine este, de fapt, această femeie care joacă un rol împreună cu mama ei”, a susținut Iuliana Beregoi.

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ia amploare

La rândul său, Andreea Bostănică a intervenit prin apel video și a oferit propria versiune asupra evenimentelor. Influencerița a susținut că mama sa nu l-a acceptat niciodată pe fostul partener și că acesta ar fi încercat în repetate rânduri să îi câștige încrederea prin gesturi și cadouri costisitoare.

„Mama mea nu l-a plăcut niciodată. El a înscris și o mașină pe numele mamei mele. A crezut că măcar așa poate să o convingă să mă lase să mă căsătoresc cu el. Mama mi-a spus că omul care este infidel o dată, o să fie mereu așa. Niciun ban de pe lumea asta nu poate să cumpere iubire pură”, a declarat Andreea Bostănică.

Iuliana Beregoi, acuzată de falsitate

Momentul tensionat a continuat atunci când Cătălin Măruță a întrebat-o pe influenceriță dacă a returnat cadourile primite în timpul relației. Răspunsul acesteia a fost unul categoric.

„Cadourile nu se înapoiază”, a spus Andreea Bostănică.

Replica a stârnit o reacție imediată din partea Iulianei Beregoi, care a zâmbit în timpul discuției. Gestul nu a trecut neobservat, iar Andreea Bostănică a întrebat-o direct de ce râde, acuzând-o ulterior de falsitate.

Situația a escaladat și mai mult în momentul în care Andreea Bostănică a susținut că Iuliana Beregoi ar fi păstrat legătura cu Abush în perioada în care acesta se afla încă într-o relație cu ea. Mai mult, bruneta a afirmat că rivala sa ar fi primit flori și diverse cadouri din partea acestuia.

În cadrul intervenției sale, Andreea Bostănică a lansat noi acuzații și a sugerat că anumite persoane din anturajul său s-ar fi apropiat de fostul partener după despărțire.

„El știa cât de mult și-a bătut joc de mine Iuliana Beregoi. Acum se asociază cu oamenii care îmi vor răul. Ei se unesc ca să îmi facă mie rău, dar nu știu că pe mine mă iubește Dumnezeu. Nu o să permit să fiu călcată în picioare”, a mai adăugat Andreea Bostănică.

Schimbul de replici dintre cele două vedete din mediul online a atras rapid atenția fanilor. Prin urmare, reacțiile nu au întârziat să apară în mediul virtual. Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi pare departe de a se stinge, iar fiecare nouă apariție publică aduce noi declarații și acuzații care alimentează controversa.

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Ce spune Cătălin Măruță despre valul de controverse stârnit de podcastul cu Iuliana Beregoi: „Adevărul nu e alb sau negru”