Câți bani primește un pilot de avion F-16 în România. Diferențele uriașe dintre țara noastră și celelalte țări

În ultima perioadă, piloții de F-16 din România au avut mai mult de muncă, în contextul în care trei drone au pătruns pe teritoriul țării noastre, iar ei le-au doborât. Salariile acestora sunt foarte mari, însă diferă în funcție de mai mulți factori. Mai mult decât atât, diferențele sunt colosale dintre România și alte țări.

Tabelul salarial publicat de Ministerul Apărării arată că un pilot de F-16 câștigă lunar în jur de 16.000 de lei, iar aviatorii cu experiență pot primi în jur de 4.000 de euro pe lună. Cu toate acestea, fiecare pilot este plătit diferit, în funcție de gradul militar, funcția ocupată, vechime, calificarea aviatorului și activitatea de zbor. În plus, se adaugă și prime impresionante. Pe de altă parte, piloții britanici, francezi, germani sau olandezi câștigă mult mai mult.

Câți bani primește un pilot de F-16 în România

Cele mai recente date arată că ofițerii aflați pe funcția de execuție au încasat în luna iunie a acestui an între 5.517 și 13.103 lei net, iar cei care au ocupat funcții de comandă au primit între 5.603 și 28.426 de lei net. Aceste sume nu se referă doar la piloți, ci la întreg corpul ofițerilor MApN. De asemenea, ministerul susține că sumele publicate nu sunt incluse în drepturile cu caracter nepermanent primite de militari care desfășoară activități speciale, iar piloții sunt în această categorie.

Astfel, plafonul de 13.103 lei nu reprezintă venitul maxim pe care îl poate încasa un pilot lunar. În plus, personalul navigant beneficiază lunar și de o primă de clasificare, cuprinsă între 8% și 30% din solda de funcție. La acestea se adaugă și prima de zbor, calculată în funcție de durata zborului.

Salariul pe care îl primesc piloții din alte țări

Pe de altă parte, salariile în alte state europene sunt mai mari decât cele din țara noastră. De exemplu, piloții britanici câștigă în jur de 122.000 de dolari pe an, în timp ce francezii primesc aproximativ 118.000 de dolari. Germania în schimb oferă piloților 143.000 de dolari lunar, iar Olanda în jur 137.000 de dolari. Danemarca pune la dispoziție 161.000 de dolari, însă Elveția oferă cele mai mari salarii de 230.000 de dolari anual.

VEZI ȘI: O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineața în Tulcea. Nicușor Dan a făcut anunțul

Încă o dronă a pătruns în România! Momentul în care avionul F-16 o doboară a fost filmat