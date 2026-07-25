Încă o dronă a pătruns în România! Momentul în care avionul F-16 o doboară a fost filmat

Alertă sâmbătă dimineața, 25 iulie! Președintele Nicușor Dan a anunțat că o nouă dronă a fost doborâtă în România. Este vorba despre o dronă interceptată în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe, în proximitatea graniței cu Ucraina. Este al doilea incident în ultimele două zile, după ce vineri, 24 iulie, o altă țintă a fost doborâtă pe raza județului Buzău.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că sâmbătă dimineață o nouă dronă a fost doborâtă în România. Ținta a fost doborâtă la 08:30, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe, de un pilot român dintr-un avion F-16.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Momentul în care avionul F-16 o doboară a fost filmat

O nouă dronă a fost doborâtă în România. Este vorba despre o dronă interceptată în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe, în proximitatea graniței cu Ucraina. Potrivit MApN, drona a fost detectată la ora 08:22 de radarele militare.

„Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, precizează MApN.

De asemenea, se pare că drona a fost doborâtă de același pilot care a doborât vineri drona Shahed în județul Buzău, a mai precizat MApN. Momentul în care avionul F-16 o doboară a fost filmat.

Încă o dronă a pătruns în România

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat că a doua dronă intrată în spațiul aerian național a fost detectată și neutralizată în 12 minute. Aparatul de zbor a intrat ilegal pe teritoriul țării la ora 08:22, iar la ora 08:34 a fost distrus de același pilot român care a doborât prima dronă din județul Buzău.

„Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

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