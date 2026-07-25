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S-a aflat originea dronelor care au pătruns în România. Provin din Iran

De: Denisa Crăciun 25/07/2026 | 08:53
S-a aflat originea dronelor care au pătruns în România. Provin din Iran
De unde provine drona pătrunsă în România
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Vineri, 24 iulie, o dronă a pătruns pe teritoriul României și a fost doborâtă. Specialiștii spun că este una dintre cele mai cunoscute tipuri de drone folosite în conflictul cu Ucraina. Mai mult decât atât, reprezentanții Armatei susțin că aparatul identificat la Buzău este asemănător cu modelul care s-a prăbușit în blocul din Galați.

Potrivit șefului Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, echipajele care au ajuns vineri la locul incidentului au recunoscut imediat modelul dronei. Din primele informații, oficialul spune că era vorba despre o dronă din seria Shahed, cunoscută în Rusia drept Geran-2. Acestea provin din Iran. Anunțul generalului a fost făcut public prin intermediul unei conferințe de presă, organizată imediat după eveniment.

S-a aflat originea dronelor care au pătruns în România

Reprezentanții Armatei au organizat o conferință de presă după incident, pentru a oferi publicului informații clare despre dronă. Șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, a explicat în cadrul acesteia că dronele provin din Iran și face parte din seria Shahed.

Vizual, piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed, Geran 2, a spus Gheorghiță Vlad.

Modelul poartă numele HESA Shahed 136 și a fost dezvoltat de compania HESA din Iran, în colaborare cu Shahed Aviation Industries. În 2021 a fost văzută pentru prima dată de public și a devenit și mai cunoscută după ce Rusia a folosit-o la scară largă în războiul împotriva Ucrainei. Dronele care fac parte din această categorie sunt de tipul „munițiilor rătăcitoare” (loitering munitions).

Cum funcționează dronele din seria Shahed

Ele sunt o combinație între dronele clasice și cele de croazieră, putând astfel să zboare pe distanțe mari înainte de a lovi ținta. Acestea nu sunt proiectate să revină la bază după încheierea misiunii, ci transportă încărcătură explozivă până la obiectiv, iar apoi se autodistrug.

Conform serviciilor occidentale, Iranul a furnizat astfel de drone Rusiei, iar ulterior a oferit și sprijin tehnic. Un fost adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei spunea la începutul lunii martie, că Rusia produce în jur de 4.000-5.000 de drone de acest tip în fiecare lună.

Specificațiile dronei sunt următoarele:

-lungime: aproximativ 3,5 metri;
-anvergură: aproximativ 2,5 metri;
-motor simplu cu elice împingătoare;
-viteză de aproximativ 180-200 km/h;
-încărcătură explozivă de circa 40-50 kg, uneori mai mare în versiunile rusești recente;
-autonomie estimată între 1.000 și 2.500 de kilometri.

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