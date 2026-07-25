”Dana, te iert pentru ce ți-am făcut”. Daniel Balaciu, mesaj bulversant pentru Dana Roba

La aproape trei ani după ce a fost la un pas să își omoare fosta soție, Daniel Balaciu a făcut primele declarații despre tot ce s-a întâmplat. Bărbatul a vorbit despre ziua în care s-a năpustit asupra Danei Roba și a spus cum s-a întâmplat totul. Mai mult, acesta i-a transmis un mesaj bulversat make-up artistei. Ce a putut să spună Daniel Balaciu.

În vara anului 2023, Dana Roba a fost la un pas de moarte și doar o minune a salvat-o. La acea vreme, Daniel Balaciu, tatăl fiicelor ei, a desfigurat-o cu un ciocan, iar make-up artista a ajuns la spital în stare gravă. Medicii erau rezervați în privința ei, însă un miracol s-a întâmplat, iar aceasta și-a revenit. În urma celor întâmplate, Daniel Balaciu a ajuns în spatele gratiilor.

Daniel Balaciu, mesaj bulversant pentru Dana Roba

Daniel Balaciu, condamnat pentru tentativa de omor asupra fostei sale soții, Dana Roba, a oferit un interviu din penitenciar în care a vorbit despre dimineața de 5 iunie 2023, ziua în care a avut loc unul dintre cele mai șocante cazuri de violență domestică din România. Acesta a încercat să explice cum s-a ajuns la atacul în urma căruia make-up artista a fost la un pas de moarte.

Mai mult, în cele din urmă, Daniel Balaciu a ținut să îi transmită și un mesaj Danei Roba. Cuvintele lui i-au revoltat pe mulți, căci mesajul acestuia a fost că el o iartă pe make-up artistă pentru tot ce l-a făcut să facă. De asemenea, acesta nu s-a sfiit să își denigreze fosta soție.

Întrebat de reporter dacă este adevărat că își pedepsea soția neîntreținând relații amoroase cu ea, răspunsul acestuia a fost uluitor.

„Deci niciodată așa ceva (n.r. nu o pedepsea astfel). Asta e un motiv al ei că a mers la bărbați. Că dacă ar fi fost la un bărbat, ziceai, bă, s-a îndrăgostit de un bărbat și a rămas cu el. Asta e motivul. Dar dacă tu ai 200 înainte, să zicem, de bărbați, te pocăiești, ai soț, mergi cu alt bărbat, îl lași și pe ăla, mergi cu altul negru, mai mergi cu un negru. Problema e la ea, că e o femeie ușoară. Deci eu vreau să-i transmit: Dana, eu te iert pentru ce ți-am făcut. Așa m-ai dus în starea aia, așa m-ai făcut în dimineața aia să mă trimiți la bunici, ca să vedeți. Dimineața când s-a întâmplat evenimentul, înainte cu două săptămâni, îmi zice: Daniele mergi la sat cu copiii. Zic: Dana, au fetițele varicelă. Au stat două săptămâni în casă. Puneam pudră, oricum eu mă ocupam de fete, cu medicamente, cu tot. Eu sunt doctorul lor, mama lor și tata lor la fetițe. Dana nu a stat o zi cu fetițele de dimineață până seara”, a spus Daniel Balaciu.

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