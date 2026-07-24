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Dana Roba îl pune la zid pe Daniel Balaciu, după primul interviu dat din penitenciar: “Numai un criminal senil poate să vorbească așa”

De: Andrei Iovan 24/07/2026 | 15:03
Dana Roba îl pune la zid pe Daniel Balaciu, după primul interviu dat din penitenciar: “Numai un criminal senil poate să vorbească așa”
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Daniel Balaciu, fostul soț al Danei Roba, condamnat pentru tentativa de omor asupra make-up artistei, a acordat primul interviu din penitenciar, la mai bine de trei ani de la atacul care a șocat România. După declarațiile făcute de cel care a agresat-o, Dana Roba a oferit prima reacție, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după declarațiile fostului soț și nu și-a ascuns revolta, indignată fiind de cele spuse de fostul ei partener de viață. Dana Roba ne-a spus că Daniel Balaciu s-a contrazis în interviul cu pricina și a ținut să-i transmită și un mesaj. 

Dana Roba a reacționat dur după interviul acordat de fostul soț din penitenciar, susținând că declarațiile lui sunt contradictorii și că demonstrează, în opinia ei, problemele pe care acesta le are. Make-up artista spune că nu a fost surprinsă că Daniel Balaciu a ales să vorbească public și consideră că încearcă să își construiască o imagine favorabilă. Însă, ne spune ea, totul pornește de la principala frustrare pe care tatăl fiicelor ei o are, și anume faptul că nu mai are acces la cele două fete și că a pierdut toate procesele legate de custodie.

Dana Roba: „E ireal așa ceva”

Reacția tranșantă a Danei Roba nu a venit și fără o serie de acuzații la adresa fostului ei soț. În plus, makeup artista a mai spus că Daniel Balaciu a omis un detaliu foarte important și anume faptul că el nu a povestit cât de mult a muncit ea în perioada în care erau împreună.

Am văzut exact atât cât trebuia să văd. Omul este senil și mă bucur că a dat acest interviu, pentru ca oamenii să vadă cât de bolnav este. Se contrazice singur. În proces a spus că mi-a dat nouă lovituri cu ciocanul în cap, iar acum spune că au fost patru. Numai un criminal senil poate să vorbească așa. A zis că n-a dat așa de tare. Adică n-ai cum. Doar un criminal senil poate să vorbească așa. Un om normal, un tată, nu poate să vorbească așa. Mă așteptam ca el să iasă public și să ofere un interviu, pentru că așa e un narcisist adevărat și un criminal. Ei sunt criminali și criminalilor nu le pare rău de faptele pe care le-au făcut, le pare rău că n-a murit respectiva.

Dana Roba, prima reacție după interviul pe care l-a acordat Daniel Balciu din penitenciar. sursa – social media

Ce să zic, vreau să-i transmit că îi mulțumesc că m-a numit femeie ușoară. Îi mulțumesc și în sfârșit, a văzut și el că am slăbit. Dacă sunt ușoară.  Singurul lucru care nu mi-a plăcut este că nu a spus cât am muncit eu. Nimeni nu l-a întrebat cât muncea femeia asta. Asta mă supără cel mai tare. Cea mai mare problemă a lui este că nu îl las să vadă copiii și că nu îl las să vorbească cu ei. El știe că a pierdut toate procesele cu mine și că asta este cea mai mare lovitură pentru el. Nu îmi voi duce niciodată copiii la închisoare. Oamenii au văzut cine este Dana. Eu îmi cresc singură copiii de trei ani. Sunt în salon de la ora șapte dimineața, iar fata mea mă ajută. Fetele sunt curate, îngrijite, merg la școală privată. Sunt lucruri pe care uneori nici doi părinți împreună nu reușesc să le facă, iar eu le fac singură. Eu o să le arăt și fetelor mele ce a spus tatăl lor în acest interviu, vreau ca ele să vadă. El a spus că eu încă îl iubesc, e ireal așa ceva!, a declarat Dana Roba pentru CANCAN.RO. 

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