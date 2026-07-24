Vacanță de coșmar în Thassos! Ce a găsit un român în vila închiriată direct de la proprietar: „Am stat nouă nopți cu copiii”

Câteva zile în Grecia care trebuiau să fie o vacanță relaxantă, s-au transformat într-un coșmar pentru un turist român. Uimit de ce a găsit la vila pe care o închiriase, a povestit totul în mediul online, pe un grup dedicat insulei Thassos. În urma postării, internauții au pornit o dezbatere importantă.

Un român care s-a dus în Thassos în vacanță a făcut o descoperire șocantă în vila la care era cazat. Acesta a petrecut nouă nopți acolo, însă din primele ore ale sejurului a întâmpinat probleme. Bărbatul a povestit că în camere se putea observa mucegaiul și umezeala, astfel că a fost cea mai neplăcută experiență pentru el. Internauții au reacționat imediat și au subliniat importanța recenziilor.

Ce a găsit un român în vila de vacanță din Thassos

Bărbatul a postat întâmplarea pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Thassos. El a explicat că se bazează pe experiențele celorlalți atunci când rezervă o vacanță.

Postez anonim pentru că nu doresc ca atenția să se mute asupra persoanei mele. Pentru că și eu mă bazez pe experiențele altor turiști atunci când aleg o cazare, consider că este corect să împărtășesc și experiența noastră, a spus turistul.

El și familia sa au petrecut nouă nopți la vilă și spune că au rezervat-o direct pe e-mail. Totuși, imediat cum au ajuns, din primele ore ale sejurului au avut parte de probleme.

Am petrecut nouă nopți într-o vilă din Thassos, rezervată direct prin e-mail. Din păcate, a fost cea mai neplăcută experiență de cazare pe care am avut-o până acum, a continuat el.

Pe lângă mucegaiul și umezeala pe care le-a sesizat din prima seară, turistul român a relatat că pe toată durata sejurului nu s-a făcut deloc curățenie și nu au fost schimbate lenjeriile de pat, dar nici prosoapele. Mai mult decât atât, în bucătărie au descoperit gândaci.

În cele nouă nopți nu ni s-a făcut deloc curățenie în cameră și nu ni s-au schimbat nici măcar o dată lenjeria de pat sau prosoapele, fără ca acest lucru să fie menționat înainte de rezervare. Prosoapele erau foarte uzate, iar în unele zone ale camerei curățenia lăsa serios de dorit. Am găsit și gândaci mari în bucătărie, pe care i-am îndepărtat imediat pentru a nu-i speria pe copiii noștri. Din păcate, atunci nu ne-a trecut prin minte să îi fotografiem, a mai spus turistul.

Proprietarul nu i-a răspuns la telefon

Situația a fost și mai neplăcută cu atât mai mult cu cât proprietarul vilei nu i-a răspuns la telefon. Cu toate acestea, bărbatul a încheiat prin a preciza că nu își va schimba părerea despre Thassos, dar nu va mai reveni la aceeași cazare.

După întoarcerea acasă am ales să contactez proprietarul prin e-mail și să îi prezint toate aceste aspecte înainte de a scrie public despre experiența noastră. Din păcate, nu am primit niciun răspuns. Nu am nicio satisfacție să scriu aceste rânduri. Iubim Thassos și vom reveni cu siguranță pe insulă, însă cred că turiștii merită să cunoască și experiențele mai puțin plăcute. Noi nu vom reveni la Cactus Suite, Prinos. Sper însă ca experiența noastră să îi ajute pe alți turiști să facă o alegere în cunoștință de cauză, a încheiat el.

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