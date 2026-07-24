A sfidat orice regulă! Un tânăr a circulat cu trotineta pe autostradă

Un caz șocant a devenit viral în mediul online. Un tânăr a fost surprins în timp ce circula cu trotineta pe autostradă. Imaginile au devenit subiect de discuție intens între internauți, cu atât mai mult că gestul pe care l-a făcut băiatul este strict interzis de legislația rutieră din România.

Val de reacții uriaș pe platforma Reddit, după ce un tânăr a fost filmat în timp ce se afla pe trotinetă și circula pe autostradă în România. Acesta se deplasa printre autovehicule, fapt ce este interzis. El ar fi mers pe benzile a doua și a treia, iar celelalte mașini circulau în jurul lui. Internauții au comentat imediat momentul, astfel că unii cereau autosesizarea poliției, în timp ce alții aminteau de întâmplări similare.

Un tânăr a circulat cu trotineta pe autostradă

Filmarea cu tânărul care a circulat cu trotineta pe autostradă a ajuns în atenția utilizatorilor Reddit. Majoritatea dintre ei au criticat vehement gestul băiatului, precizând totodată cât de periculos poate fi o astfel de încălcare a legii.

Bă… hai că aș putea poate înțelege că ajungi din greșeală pe autostradă cu trotineta, dar să mergi intenționat pe a doua sau a treia bandă deja mi se pare prostie pură, a scris un internaut.

În plus, alți oameni au cerut ajutorul autorităților, sperând ca poliția să se autosesizeze.

Sper să îl găsească Poliția, a mai scris cineva.

Mai mult decât atât, un alt internaut a povestit întâmplarea prin care a trecut. El a povestit că de curând, în timp ce se afla la volan pe un drum județean, a observat un alt tânăr cu trotineta. Fapta sugerează că tot mai mulți tineri recurg la acest gest, nedându-și seama de pericolul la care se expun.

Acum o săptămână conduceam pe un drum județean și am mers mult timp în spatele unui băiat cu trotineta. Nu avea nici cască, nici alt echipament de protecție. La fiecare denivelare aveam impresia că o să cadă, a povestit un alt utilizator.

Totuși, unul dintre cele mai apreciate comentarii face referire la faptul că puțini tineri cunosc regulile de circulație din România.

Vă dați seama ce reguli de circulație știe după banda pe care merge… Pe lângă faptul că este pe autostradă, a adăugat alt internaut.

VEZI ȘI: Pericol nou pe străzile din România. Amendă de 1.600 de lei pentru tinerii care încalcă legea

El este Florin, adolescentul de 15 ani care a murit în urma unui accident cu trotineta electrică: „Drum lin către îngeri, copil drag!”