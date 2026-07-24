Acasă » Știri » Mesajul emoționant al Alexiei pentru Aris Eram. Fiul Andreei Esca a împlinit 23 de ani

Mesajul emoționant al Alexiei pentru Aris Eram. Fiul Andreei Esca a împlinit 23 de ani

De: Denisa Crăciun 24/07/2026 | 15:02
Mesajul emoționant al Alexiei pentru Aris Eram. Fiul Andreei Esca a împlinit 23 de ani
Mesajul Alexiei pentru Aris/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este motiv de sărbătoare în familia prezentatoarei Andreea Esca. Fiul ei, Aris Eram a împlinit 23 de ani. Dacă mama lui a scris un mesaj emoționant în mediul online, nu putea să lipsească o declarație afectuoasă nici din partea Alexiei. Tânăra a vorbit despre legătura impresionantă pe care o are cu fratele ei.

Aris Eram a devenit și mai cunoscut publicului în urma participării sale atât la Asia Express, cât și la Survivor România. Acesta este adesea prezent la matinalul Super Neatza și este apreciat de internauți. Vineri, 24 iulie, tânărul a împlinit 23 de ani, iar evenimentul nu a trecut fără mesaje emoționante. Sora sa, Alexia, a vorbit pe rețelele de socializare despre legătura pe care o are cu el, dar și despre cât de mult înseamnă Aris pentru ea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul emoționant al Alexiei pentru Aris Eram

Influencerița a ținut să îi transmită fratelui ei cât de mult îl iubește, așa că a făcut-o public, în mediul online. Alexia a postat mai multe imagini cu Aris, iar alături de ele a scris și o declarație uimitoare. Ea l-a descris ca fiind un om care îi face pe cei din jur să zâmbească indiferent de situație, astfel că reușește să creeze o atmosferă plăcută oriunde se află. Cei doi au o relație specială și au demonstrat de-a lungul timpului cât de mult se apreciază și se respectă.

Happy birthday to the best brother! 🤍

Cel mai amuzant, carismatic și, uneori, cel mai enervant frate. 😂 Aaaaaaa… și cel mai relaxat om pe care îl cunosc – adevăratul și singurul «chill guy» al familiei.

Tu ești omul care reușește să ne facă să râdem în orice situație și care aduce mereu energia bună acasă. Chiar dacă uneori ne testezi răbdarea…

Cu toate acestea, să rămâi exact așa cum ești și să ai parte de un an exact așa cum ți-l dorești! You are my ride or die forever! Te iubesc! – sora ta mai mare 🤍, a scris Alexia Eram în mediul online.

VEZI ȘI: Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani

Alexia Eram și Tonghi au dat play la distracție în Mamaia! În așa ipostaze nu l-am mai văzut pe „ginerele” Andreei Esca

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se caută resturile dronei doborâte de avionul F-16. Anunțul făcut de Nicușor Dan
Știri
Se caută resturile dronei doborâte de avionul F-16. Anunțul făcut de Nicușor Dan
Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”
Știri
Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit.…
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea de contracte. 500.000 de euro găsiți la percheziții
Gandul.ro
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Adevarul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se...
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt
Digi24
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dana Roba îl pune la punct pe Daniel Balaciu, după ce a spus că a luat-o „din milă”: „Eu aduceam banii în casă!”
Click.ro
Dana Roba îl pune la punct pe Daniel Balaciu, după ce a spus că a...
Șofer de microbuz înjunghiat de un pasager, după ce i-a reproșat că a fumat în mijlocul de transport
Digi 24
Șofer de microbuz înjunghiat de un pasager, după ce i-a reproșat că a fumat în...
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului fără pilot
Digi24
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului...
Cât costă racheta cu care F-16 a distrus drona din Buzău. Confirmarea MApN pentru ProMotor
Promotor.ro
Cât costă racheta cu care F-16 a distrus drona din Buzău. Confirmarea MApN pentru ProMotor
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Cât poate să trăiască un om? Un studiu ar fi elucidat misterul!
Descopera.ro
Cât poate să trăiască un om? Un studiu ar fi elucidat misterul!
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea de contracte. 500.000 de euro găsiți la percheziții
Gandul.ro
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Dana Roba îl pune la zid pe Daniel Balaciu, după primul interviu dat din penitenciar: “Numai un criminal ...
Dana Roba îl pune la zid pe Daniel Balaciu, după primul interviu dat din penitenciar: “Numai un criminal senil poate să vorbească așa”
Se caută resturile dronei doborâte de avionul F-16. Anunțul făcut de Nicușor Dan
Se caută resturile dronei doborâte de avionul F-16. Anunțul făcut de Nicușor Dan
Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc ...
Ioana Ginghină s-a săturat de admiratori! „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”
O celebră influenceriță și iubitul ei, găsiți morți. Anchetatorii iau în calcul varianta unei răpiri
O celebră influenceriță și iubitul ei, găsiți morți. Anchetatorii iau în calcul varianta unei răpiri
Alertă ANM! Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Ce zone sunt vizate
Alertă ANM! Cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Ce zone sunt vizate
Suporterii Argentinei contestă victoria Spaniei. Peste 80.000 de oameni au semnat o petiție pentru ...
Suporterii Argentinei contestă victoria Spaniei. Peste 80.000 de oameni au semnat o petiție pentru rejucarea finalei Cupei Mondiale 2026
Vezi toate știrile