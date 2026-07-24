Mesajul emoționant al Alexiei pentru Aris Eram. Fiul Andreei Esca a împlinit 23 de ani

Este motiv de sărbătoare în familia prezentatoarei Andreea Esca. Fiul ei, Aris Eram a împlinit 23 de ani. Dacă mama lui a scris un mesaj emoționant în mediul online, nu putea să lipsească o declarație afectuoasă nici din partea Alexiei. Tânăra a vorbit despre legătura impresionantă pe care o are cu fratele ei.

Aris Eram a devenit și mai cunoscut publicului în urma participării sale atât la Asia Express, cât și la Survivor România. Acesta este adesea prezent la matinalul Super Neatza și este apreciat de internauți. Vineri, 24 iulie, tânărul a împlinit 23 de ani, iar evenimentul nu a trecut fără mesaje emoționante. Sora sa, Alexia, a vorbit pe rețelele de socializare despre legătura pe care o are cu el, dar și despre cât de mult înseamnă Aris pentru ea. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul emoționant al Alexiei pentru Aris Eram

Influencerița a ținut să îi transmită fratelui ei cât de mult îl iubește, așa că a făcut-o public, în mediul online. Alexia a postat mai multe imagini cu Aris, iar alături de ele a scris și o declarație uimitoare. Ea l-a descris ca fiind un om care îi face pe cei din jur să zâmbească indiferent de situație, astfel că reușește să creeze o atmosferă plăcută oriunde se află. Cei doi au o relație specială și au demonstrat de-a lungul timpului cât de mult se apreciază și se respectă.

Happy birthday to the best brother! 🤍 Cel mai amuzant, carismatic și, uneori, cel mai enervant frate. 😂 Aaaaaaa… și cel mai relaxat om pe care îl cunosc – adevăratul și singurul «chill guy» al familiei. Tu ești omul care reușește să ne facă să râdem în orice situație și care aduce mereu energia bună acasă. Chiar dacă uneori ne testezi răbdarea… Cu toate acestea, să rămâi exact așa cum ești și să ai parte de un an exact așa cum ți-l dorești! You are my ride or die forever! Te iubesc! – sora ta mai mare 🤍, a scris Alexia Eram în mediul online.

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