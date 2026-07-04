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Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani

De: Anca Chihaie 04/07/2026 | 10:33
Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici. Mesajul care i-a emoționat pe fani
Foto: social media
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Alexia Eram a atras atenția comunității sale din mediul online printr-o postare cu un puternic impact emoțional, inspirată de o vizită recentă la bunicii săi. De această dată, influencerița a lăsat deoparte subiectele legate de modă, călătorii sau proiectele profesionale și a ales să vorbească despre importanța familiei și despre valoarea timpului petrecut alături de cei dragi. Mesajul său a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor, mulți dintre aceștia mărturisind că au fost inspirați să își contacteze bunicii sau alte rude apropiate.

Fiica prezentatoarei Andreea Esca este una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România și obișnuiește să împărtășească atât momente spectaculoase din viața sa, cât și experiențe personale care transmit mesaje cu încărcătură emoțională. De această dată, vizita la bunici i-a oferit prilejul unei reflecții asupra lucrurilor simple care, de multe ori, sunt trecute cu vederea în agitația de zi cu zi.

Fiica Andreei Esca, lecție de suflet după o vizită la bunici

Mulți oameni ajung să își prioritizeze obligațiile profesionale, planurile personale sau activitățile cotidiene, iar timpul dedicat familiei este adesea redus. Tocmai această realitate a fost punctul central al mesajului transmis de Alexia Eram, care a atras atenția asupra faptului că gesturile aparent nesemnificative pot avea o însemnătate uriașă pentru persoanele în vârstă.

Alexia Eram și-a construit imaginea publică în jurul autenticității și al apropierii față de comunitatea sa. Deși este prezentă constant la evenimente mondene și colaborează cu numeroase branduri, aceasta nu evită să abordeze și subiecte sensibile sau momente personale, care depășesc zona de divertisment. În repetate rânduri, influencerița a vorbit despre importanța familiei și despre legătura apropiată pe care o are cu părinții și bunicii săi.

„Am fost ieri până la bunicii mei și mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici. Un telefon. O vizită. Zece minute petrecute împreună. Pentru noi poate părea puțin, dar pentru bunicii noștri poate însemna enorm.

De multe ori ne prinde viața din urmă: muncă, planuri, stres, plecări și, fără să ne dăm seama, începem să amânăm. Avem impresia că avem tot timpul din lume. Că îi sunăm mâine. Că trecem pe la ei săptămâna viitoare. Dar timpul nu stă pe loc. Dacă aveți ocazia, sunați-vă bunicii. Mergeți să-i vedeți, stați cu ei, ascultați-le poveștile și apreciați-i cât încă îi avem aproape.”, a transmis Alexia.

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