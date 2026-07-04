De ce simulează fotbaliștii accidentările la Cupa Mondială, potrivit unui neurochirurg

Un sondaj arată că 83% din fanii fotbalului consideră simularea accidentărilor ca fiind una dintre cele mai enervante probleme ale jocului. Un neurochirurg practician a explicat de ce recurg jucătorii la această tactică. Află detalii!

De ce simulează fotbaliștii accidentările

Un neurochirurg practician, care vede zilnic pacienți cu coloana fracturată în accidente rutiere, în urma căderilor de la înălțime sau din cauza accidentărilor sportive reale, a vorbit despre simularea accidentărilor din timpul Cupei Mondiale.

Specialistul susține că mulți nu suferă accidentări reale, ci susțin „acte de teatru” pe teren. Este vorba despre o strategie de joc practicată de sportivii de elită în meciurile importante și nu numai, potrivit Forbes.com. După ce arată că au dureri mari și unii chiar cheamă medicii pe teren, după câteva minute de pauză încep să alerge din nou la viteză maximă.

Ce spune FIFA despre accidentările simulate

Potrivit FIFA, simularea accidentărilor este interzisă de regulament și se pedepsește cu cartonaș galben. Cu toate acestea, fotbaliștii nu se tem de astfel de acte dramatice. Studiile citate de sursă arată că multe accidentări de pe teren sunt exagerate sau inventate.

Potrivit unei analize a meciurilor din turneele internaționale, doar 7% dintre accidentările jucătorilor masculini au fost considerate certe. Majoritatea au fost catalogate drept simulate sau discutabile.

Ce beneficii are simularea unei accidentări

Fotbaliștii sunt sportivi excepționali și competitori de clasă mondială. Dar sunt conștienți că simularea unei accidentări poate aduce avantaje mari pentru echipă și poate și un gol. După cum știm deja din exemple trecute, chiar și un gol poate aduce un trofeu acasă!

Fotbaliștii fac acest lucru pentru a opri jocul câteva minute, a obține lovituri libere sau cartonașe pentru adversarii lor. O simulare la momentul potrivit poate schimba rezultatele în timpul unui meci cu puține goluri. Dar cel mai frustrant lucru este, potrivit medicilor, că subminează credibilitatea accidentărilor reale.

Pot fi reduse simulările de pe teren?

Se pare că FIFA ar încerca să diminueze acest fenomen prin acordarea cartonașelor galbene și prin utilizarea sistemului VAR. Iar fanii probabil ar fi mai fericiți dacă meciul nu ar mai fi întrerupt câteva minute bune pentru „răni false”.

Medicii s-ar bucura atunci de faptul că accidentările reale ar primi mai mult respect și îngrijiri medicale corespunzătoare. Cele simulate irosesc timpul tuturor și subminează încrederea.

CITEȘTE ȘI:

De ce fotbaliștii stângaci sunt valoroși? Lionel Messi și Erling Haaland sunt jucători „rari”

De ce fotbaliștii poartă „bustiere” la Cupa Mondială și la ce îi ajută