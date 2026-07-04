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BANCUL ZILEI | Motiv de concediere în 2026

De: Elisa Tîrgovățu 04/07/2026 | 09:28
BANCUL ZILEI | Motiv de concediere în 2026
BANCUL ZILEI | Motiv de concediere în 2026
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Prima zi de weekend vine cu un moment de relaxare și bună dispoziție, iar CANCAN.RO le propune cititorilor un banc savuros, care, ironic, are legătură tot cu munca. Tema zilei face referire la unul dintre cele mai frecvente motive de concediere din 2026. Nu uitați, este doar un banc, așa că nu e nimic de luat în serios, ci doar de savurat și de râs pe măsură. Pregătiți-vă pentru o porție zdravănă de amuzament.

Am fost dat afară din companie pentru că șeful a încheiat ședința de an spunând:

„Trăiască angajații companiei!”

Am îndrăznit să întreb:

– Păi, din ce?

Alte bancuri amuzante

Două blonde stau de vorbă

– Auzi, dragă, ce e aia.. insuficiență cardiacă?
– Păăăi, cred că e atunci când nu ai bani suficienți pe card….

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun

O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun. Bruneta bagă în priză instalația electrică pentru pom și o întreabă pe blondă:
– Funcționează?
Blonda răspunde:
– Da, nu, da, nu, da, nu…

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica lui stăteau într-o seară pe canapea, discutând despre viață și relații. Cu un oftat ușor, Bulă o întreabă pe fată:
– Auzi, draga mea, m-am gândit la ceva… Nu-mi faci și mie cunoștință cu o fată draguță din grupul tău?!
– Tată, dar mama ce are? De ce nu îți mai place de ea?
– Mama ta este perfectă, dar are un singur defect: Este măritată!

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă: „Bubulino, dacă m-ai prinde cu alta, ce mi-ai face?”

BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic

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