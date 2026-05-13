Acasă » Bancuri » BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic

BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic

De: Andreea Stăncescu 13/05/2026 | 16:53
BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic
Bancul zilei îți va face ziua mai bună!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Bancurile au rolul de a ne aduce zâmbetul pe buze în orice momente. Glumele de mai jos te vor înveseli chiar dacă ai avut o zi dificilă la locul de muncă. 

Un român, un francez şi un italian plănuiesc un picnic. Italianul:
– Eu aduc mâncarea!
Francezul:
– Eu aduc băutura!
Românul:
– Eu aduc nevasta şi copiii!

Bancul haios al zilei

Alte bancuri amuzante

– Maestre, de ce nu am și eu succes în viață?
– Ai privit apusul soarelui în munți?
– Da, maestre!
– Ai văzut zborul lin al vulturilor deasupra piscurilor?
– Da, maestre!
– Ai contemplat luna într-o noapte senină?
– Da, maestre!
– Păi, vezi, îți pierzi timpul cu nimicuri de astea în loc să pui osu’ la treabă!!

Câţiva prieteni, fotografi amatori, într-un bar.
Zice unul:
– Aseară m-am îmbătat crunt, nici nu mai ştiu cum am ajuns acasă cu două tipe superbe. Cum şi ele erau ameţite, am început să le fac poze “deocheate” cu noul meu aparat.
Toţi ceilalţi într-un glas:
– Ţi-ai luat aparat? Câţi megapixeli are?

Un urs polar întâlnește prin pădurile noastre o ursoaică brună, tinerică și frumusică.
El se duce la ea și-i zice:
– Auzi frumoaso, ce-ai zice dacă ai petrece o noapte cu mine? Stii, imi plac la nebunie ursoaicele de culoare…
– Dacă vrei să mă ai o noapte intreagă, trebuie sa plătesti, raspunse ea.
După ce negociază prețul, ursul polar ii zice:
– Hai, acuma fă-ți bagajele și să mergem.
– Unde să mergem? intrebă ursoaica mirată.
– Acasă la mine, normal. Ce credeai, că ți-am dat o spinare de bani doar pentru câteva ceasuri?

La o școală din Scoția, profesorul întreabă pe un elev:
– Ce crezi, fiule, dacă aș arunca această monedă în acest vas plin cu acid, s-ar dizolva sau nu?
– In nici un caz, spune elevul.
– Corect. De unde știi?
– Dacă s-ar dizolva, nu ați arunca-o.

CITEȘTE ȘI: BANC | Iubita lui Mihai și cazul rimelului misterios

BANC | Bulă, abia te-ai însurat de 4 luni și tot singur îți calci cămașa

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Pensionarul și farmacista
Bancuri
BANCUL ZILEI | Pensionarul și farmacista
BANC | Iubita lui Mihai și cazul rimelului misterios
Bancuri
BANC | Iubita lui Mihai și cazul rimelului misterios
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
Digi24
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
Digi24
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor,...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
ULTIMA ORĂ
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte ...
Ingredientul din bucătărie care îți poate salva grădina. Scapă de buruieni, rugină și insecte fără soluții scumpe
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ...
Ce moștenire a primit românca Antoneta, de la pensionara italiancă de 92 de ani, pentru care lucrase ca badantă. Citirea testamentului i-a lăsat pe toți fără cuvinte: „Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine”
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Cât a ajuns să coste o bonă în România. Reacția unei mame după ce a văzut tarifele
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Schimbare majoră pentru șoferii cu permis categoria B. Ce mașini vor putea conduce de acum
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Iluzie optică virală | Doar geniile pot găsi calul ascuns în această fotografie
Zodia care își schimbă look-ul în luna mai 2026, potrivit Cristinei Demetrescu. Și nu doar atât: ...
Zodia care își schimbă look-ul în luna mai 2026, potrivit Cristinei Demetrescu. Și nu doar atât: „Pe de altă parte, totul costă”
Vezi toate știrile