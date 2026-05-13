BANC | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic

Bancurile au rolul de a ne aduce zâmbetul pe buze în orice momente. Glumele de mai jos te vor înveseli chiar dacă ai avut o zi dificilă la locul de muncă.

Un român, un francez şi un italian plănuiesc un picnic. Italianul:

– Eu aduc mâncarea!

Francezul:

– Eu aduc băutura!

Românul:

– Eu aduc nevasta şi copiii!

Alte bancuri amuzante

– Maestre, de ce nu am și eu succes în viață?

– Ai privit apusul soarelui în munți?

– Da, maestre!

– Ai văzut zborul lin al vulturilor deasupra piscurilor?

– Da, maestre!

– Ai contemplat luna într-o noapte senină?

– Da, maestre!

– Păi, vezi, îți pierzi timpul cu nimicuri de astea în loc să pui osu’ la treabă!!

Câţiva prieteni, fotografi amatori, într-un bar.

Zice unul:

– Aseară m-am îmbătat crunt, nici nu mai ştiu cum am ajuns acasă cu două tipe superbe. Cum şi ele erau ameţite, am început să le fac poze “deocheate” cu noul meu aparat.

Toţi ceilalţi într-un glas:

– Ţi-ai luat aparat? Câţi megapixeli are?

Un urs polar întâlnește prin pădurile noastre o ursoaică brună, tinerică și frumusică.

El se duce la ea și-i zice:

– Auzi frumoaso, ce-ai zice dacă ai petrece o noapte cu mine? Stii, imi plac la nebunie ursoaicele de culoare…

– Dacă vrei să mă ai o noapte intreagă, trebuie sa plătesti, raspunse ea.

După ce negociază prețul, ursul polar ii zice:

– Hai, acuma fă-ți bagajele și să mergem.

– Unde să mergem? intrebă ursoaica mirată.

– Acasă la mine, normal. Ce credeai, că ți-am dat o spinare de bani doar pentru câteva ceasuri?

La o școală din Scoția, profesorul întreabă pe un elev:

– Ce crezi, fiule, dacă aș arunca această monedă în acest vas plin cu acid, s-ar dizolva sau nu?

– In nici un caz, spune elevul.

– Corect. De unde știi?

– Dacă s-ar dizolva, nu ați arunca-o.

