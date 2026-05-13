BANC | Bulă, abia te-ai însurat de 4 luni și tot singur îți calci cămașa

De: Alina Drăgan 13/05/2026 | 07:10
Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care este proaspăt căsătorit. Deznodământul este hilar.

– Bulă, abia te-ai însurat de 4 luni și tot singur îți calci cămașa…

– Greșești, Ștrulă!

– Cum așa?

– Nu este cămașa mea, este cămașa Bubulinei.

Soțul ajunge târziu acasă. Soția, în pat: „Unde ai fost?”

Soțul ajunge târziu acasă… Soția, în pat:

– Unde ai fost?

– Am jucat biliard!

– E ora trei…

– Ne-am luat cu jocul și n-am mai știut cât e ceasul!

– Treci la somn!

Soțul se pune vinovat în pat… Îi vine un sms… Ce să facă?… Încetișor, pipăie pe noptieră, își ia telefonul și pleacă tiptil la baie…
Citește: „A fost minunat! Mi-a plăcut foarte mult. Hai să o facem iar!”

El răspunde: „Și mie mi-a plăcut mult. Nici nu mai am răbdare. Hai te rog mâine!”

Se întoarce în pat. Soția:

– Unde ai fost?

– La baie!

– Ce-ai făcut?

– M-am spălat pe mâini!

– Și de ce mi-ai luat telefonul?

Alte bancuri amuzante

Un polițist patrula noaptea într-un bine-cunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.

Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.

Tânărul dă fereastra jos:

– Da, domnule polițist.

– Ce faceți voi aici?

– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…

Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:

– Bine, bine, dar ea?

Tânărul răspunde:

– Cred că își croșetează un pulover…

Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!

– Câți ani ai tinere?

– 25…

– Dar ea, ce vârstă are ?

Tânărul se uită la ceas și zice:

– Va avea 18… în 30 de minute!

 

