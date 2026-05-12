BANC | Iubita lui Mihai și cazul rimelului misterios

Dragă cititorule, în această seară CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi.

– Frate, iubita mea a găsit un rimel la mine în mașină.

– Și ce i-ai zis?

– Că o înșel. Doar nu era să-i zic că vând produse de la Avon.

Alte bancuri amuzante

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

Ea si El:

– Dragul meu, ştii ce citesc în ochii tăi?

– Ce iubito?

– Că vrei să te căsătoreşti cu mine…

– Analfabeto!

„Ce au vrea să facem împreună în noul an?”

– Iubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an?

– Păi, draga mea, hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată!

– Ce?

– Eu beau liniştit, iar tu, taci!

O domnişoară este întrebată:

– Când te-ai îndrăgostit prima oară?

– Pe la 16…..

– Şi a doua oara?

– Pe la 16:30….

Bubulina la oftalmolog Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

Bulă de 1 Mai – Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?

– Uite așa, măi Ștrulă. Dar tu de ce ai sărbătorit 14 februarie, chiar dacă nevastă-ta te înșală? Bulă pensionar – Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?

– Pensionar!

– De ce?!

– Păi toată lumea muncește pentru asta! Nota 10 Bulă vine acasă:

– Mamă, am luat 10!

– Bravo! La ce?

– La două materii: 5 la matematică și 5 la română La un interviu: – Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…

– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.

– În general, cam un sfert…

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Vasile și atomii de hidrogen

BANC | La ora de filozofie, Bulă ridică mâna și întreabă