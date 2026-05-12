Alertă meteo imediată de la ANM. Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină

De: David Ioan 12/05/2026 | 17:12
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți după-amiază avertizări nowcasting Cod Portocaliu pentru mai multe zone din sud-estul țării, unde au fost raportate furtuni violente, grindină și rafale puternice de vânt. Alertele vizează județele Constanța și Tulcea, unde au fost semnalate fenomene meteo severe într-un interval scurt de timp.

Meteorologii au anunțat grindină de 2–4 centimetri, averse torențiale ce pot acumula 25–40 l/mp, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului ce pot atinge aproximativ 70 km/h. În județul Constanța sunt vizate numeroase localități, printre care municipiul Constanța, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Limanu, Chirnogeni, Albești, Independența, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Vodă, Pecineaga, Istria, Mereni, Săcele, Costinești, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Grădina și Mangalia.

În județul Tulcea, avertizarea se aplică municipiului Tulcea și localităților Babadag, Sarichioi, Jurilovca, Sulina, Baia, Somova, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ciucurova, Beștepe, Beidaud, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Sfântu Gheorghe, Pardina și Ceatalchioi. Zonele de coastă și Delta Dunării sunt, de asemenea, expuse fenomenelor severe.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor și să se adăpostească în locuri sigure până la încetarea manifestărilor meteo periculoase.

Locuitorii din comuna Bujoreni, județul Vâlcea, au surprins marți un nor spectaculos de tip shelf cloud, formațiune asociată de regulă cu furtuni puternice și linii de instabilitate atmosferică.

Un nor similar a fost observat și în stațiunea Eforie Nord. Acest tip de structură apare la marginea unei furtuni, marcând avansul aerului rece care împinge masa de aer cald din fața sistemului atmosferic și având aspectul unui „raft” întunecat ce înaintează la altitudine joasă.

În județele Constanța și Tulcea au fost vizate anterior și alte localități, precum Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Cobadin, Ostrov, Băneasa, Mircea Vodă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Independența, Oltina, Aliman, Ghindărești, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu și Dumbrăveni, respectiv Casimcea și Dăeni în Tulcea. În aceste zone s-au înregistrat vijelii cu rafale de 70–90 km/h, grindină de 2–4 cm și averse torențiale de 25–40 l/mp.

Fenomene severe au fost raportate și în județele Ialomița și Călărași, unde au fost afectate municipiul Fetești și comunele Bordușani, Stelnica, Borcea, Perișoru, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare și Dichiseni. Aici s-au produs ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici sau medii dimensiuni.

În municipiul Focșani, pompierii ISU Vrancea au intervenit marți după-amiază pentru gestionarea efectelor furtunilor. Au fost degajați arbori căzuți pe străzile Mărășești, Făgăraș și Bulevardul Unirii, iar pe strada Războieni a fost îndepărtat un acoperiș smuls de vânt.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate în această după-amiază, pompierii militari au intervenit pentru gestionarea mai multor situaţii de urgenţă produse în municipiul Focşani. Echipajele operative au acţionat pentru degajarea unui arbore căzut pe strada Mărăşeşti, cu o autospecială de descarcerare, degajarea unui arbore căzut pe strada Făgăraş, cu o autospecială ASAS, îndepărtarea unui acoperiş desprins de vânt pe strada Războieni, intervenţia fiind realizată cu o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi, degajarea unui arbore căzut pe carosabil, pe Bulevardul Unirii, degajarea unei crengi căzute pe un magazin, în zona Ceasul Rău, cu o autospecială de descarcerare. În urma incidentului de pe strada Războieni, au fost afectate patru autoturisme şi două gospodării”, a transmis ISU Vrancea.

Pompierii militari continuă monitorizarea situaţiei din teren şi sunt pregătiţi să intervină pentru limitarea efectelor produse de vremea nefavorabilă.

ISU Vrancea recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu se adăpostească sub arbori, stâlpi sau panouri publicitare şi să anunţe orice situaţie de urgenţă la numărul unic 112.

