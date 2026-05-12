Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani

Marți, sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului Iaon Isaiu a fost depus în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, unde sute de admiratori, colegi de scenă și iubitori ai teatrului au venit să îi aducă un ulltim omagiu.

Moarte fulgerătoare și prematură a actorului Ioan Isaiu a întristat întreaga comunitate de artiști din țară. El a murit sâmbătă, 9 mai, la vârsta de 56 de ani, în timp ce se afla la filmările unuia dintre proiectele sale din București.

Primele imagini de la priveghiul actorului Ioan Isaiu

Din primele informații, se pare că actorul a acuzat dureri puternice în piept, apoi s-a prăbușit pe scenă. Colegii aflați lângă el au început imediat să-i facă masaj cardiac până la sosirea medicilor. Din păcate, Isaiu a suferit un infarct, iar echipele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul. În luna august ar fi împlinit 57 de ani.

Cei care l-au cunoscut sau l-au apreciat pentru întreaga sa carieră artistică își pot lua rămas bun de la actor începând de marți, 12 mai. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a fost depus în foaierul Teatrului Național Cluj-Napoca, locul unde și-a desfășurat o bună parte din cariera sa actoricească. Încă de la primele ore ale dimineții sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu. Într-o atmosferă apăsătoare, cei prezenți au trecut rând pe rând pe la căpătâiul actorului pentru a-și lua rămas bun, holul instituției fiind imediat umplut de flori albe și coroane funerare – vezi AICI imagini de la priveghi.

„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

Miercuri, 13 mai, între orele 10:00 -12:00, sicriul cu trupul neînsuflețit va ajunge la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, strada Unirii nr.1 D, unde va avea loc slujba de înmormântare, începând cu ora 12:00.

