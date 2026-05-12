Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani

Marți, sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului Iaon Isaiu a fost depus în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, unde sute de admiratori, colegi de scenă și iubitori ai teatrului au venit să îi aducă un ulltim omagiu.
Moarte fulgerătoare și prematură a actorului Ioan Isaiu a întristat întreaga comunitate de artiști din țară. El a murit sâmbătă, 9 mai, la vârsta de 56 de ani, în timp ce se afla la filmările unuia dintre proiectele sale din București.
Din primele informații, se pare că actorul a acuzat dureri puternice în piept, apoi s-a prăbușit pe scenă. Colegii aflați lângă el au început imediat să-i facă masaj cardiac până la sosirea medicilor. Din păcate, Isaiu a suferit un infarct, iar echipele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul. În luna august ar fi împlinit 57 de ani.
Cei care l-au cunoscut sau l-au apreciat pentru întreaga sa carieră artistică își pot lua rămas bun de la actor începând de marți, 12 mai. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a fost depus în foaierul Teatrului Național Cluj-Napoca, locul unde și-a desfășurat o bună parte din cariera sa actoricească. Încă de la primele ore ale dimineții sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu. Într-o atmosferă apăsătoare, cei prezenți au trecut rând pe rând pe la căpătâiul actorului pentru a-și lua rămas bun, holul instituției fiind imediat umplut de flori albe și coroane funerare – vezi AICI imagini de la priveghi.
„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.
Miercuri, 13 mai, între orele 10:00 -12:00, sicriul cu trupul neînsuflețit va ajunge la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, strada Unirii nr.1 D, unde va avea loc slujba de înmormântare, începând cu ora 12:00.
