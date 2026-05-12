Acasă » Știri » Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani

Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani

De: Irina Vlad 12/05/2026 | 17:42
Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isariu a fost depus în foaierul Teatrului Național Cluj-Napoca/ sursă foto: cluj24
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Marți, sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului Iaon Isaiu a fost depus în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, unde sute de admiratori, colegi de scenă și iubitori ai teatrului au venit să îi aducă un ulltim omagiu.  

Moarte fulgerătoare și prematură a actorului Ioan Isaiu a întristat întreaga comunitate de artiști din țară. El a murit sâmbătă, 9 mai, la vârsta de 56 de ani, în timp ce se afla la filmările unuia dintre proiectele sale din București.

Primele imagini de la priveghiul actorului Ioan Isaiu

Din primele informații, se pare că actorul a acuzat dureri puternice în piept, apoi s-a prăbușit pe scenă. Colegii aflați lângă el au început imediat să-i facă masaj cardiac până la sosirea medicilor. Din păcate, Isaiu a suferit un infarct, iar echipele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul. În luna august ar fi împlinit 57 de ani.

Cei care l-au cunoscut sau l-au apreciat pentru întreaga sa carieră artistică își pot lua rămas bun de la actor începând de marți, 12 mai. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a fost depus în foaierul Teatrului Național Cluj-Napoca, locul unde și-a desfășurat o bună parte din cariera sa actoricească. Încă de la primele ore ale dimineții sute de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu. Într-o atmosferă apăsătoare, cei prezenți au trecut rând pe rând pe la căpătâiul actorului pentru a-și lua rămas bun, holul instituției fiind imediat umplut de flori albe și coroane funerare – vezi AICI imagini de la priveghi.

„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

Miercuri, 13 mai, între orele 10:00 -12:00, sicriul cu trupul neînsuflețit va ajunge la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, strada Unirii nr.1 D, unde va avea loc slujba de înmormântare, începând cu ora 12:00.

Cine este femeia pentru care Ioan Isaiu s-a mutat în Cluj: ”Am vrut să fiu mai aproape de ea”

Ce i-a schimbat destinul lui Ioan Isaiu, de fapt. Carmen Harra: „Vârsta de 56 de ani a fost un punct de cotitură”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe cei care au boxe la bloc
Știri
Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe cei care au boxe…
De ce membrii trupei Metallica zboară cu două avioane private. Motivul este total neașteptat
Știri
De ce membrii trupei Metallica zboară cu două avioane private. Motivul este total neașteptat
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un...
Nicușor Dan explică de ce a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”
Gandul.ro
Nicușor Dan explică de ce a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas șocați când am venit”
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în...
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Click.ro
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să...
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor ca să se alăture Statelor Unite
Digi 24
„Vrei să câștigi 200.000 de dolari?” Cine este bărbatul misterios care le oferă bani groenlandezilor...
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să...
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate...
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
go4it.ro
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Nicușor Dan explică de ce a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”
Gandul.ro
Nicușor Dan explică de ce a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”
ULTIMA ORĂ
Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe ...
Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe cei care au boxe la bloc
De ce membrii trupei Metallica zboară cu două avioane private. Motivul este total neașteptat
De ce membrii trupei Metallica zboară cu două avioane private. Motivul este total neașteptat
Cine este Maya Sorian de la Asia Express 2026 și cu ce se ocupă. Părinții ei sunt celebri în România
Cine este Maya Sorian de la Asia Express 2026 și cu ce se ocupă. Părinții ei sunt celebri în România
Primele imagini cu membrii trupei Metallica înainte de show-ul uriaș de pe Arena Națională. „Zeii ...
Primele imagini cu membrii trupei Metallica înainte de show-ul uriaș de pe Arena Națională. „Zeii rock-ului” au aterizat la București cu două avioane private
Cum arată Violet Affleck, fiica lui Jennifer Garner și Ben Affleck. A fost surprinsă, în sfârșit, ...
Cum arată Violet Affleck, fiica lui Jennifer Garner și Ben Affleck. A fost surprinsă, în sfârșit, fără mască în Los Angeles
Ce pensie primești în Germania după numai 5 ani de muncă. Calculul care a stârnit reacții
Ce pensie primești în Germania după numai 5 ani de muncă. Calculul care a stârnit reacții
Vezi toate știrile