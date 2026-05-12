Primele imagini cu membrii trupei Metallica înainte de show-ul uriaș de pe Arena Națională. „Zeii rock-ului” au aterizat la București cu două avioane private

Legendele rock-ului au aterizat la București! CANCAN.RO are primele imagini cu membrii Metallica surprinși pe aeroport, cu o zi înainte de concertul de la Arena Națională, care se anunță de-a dreptul legendar. Una dintre cele mai iubite trupe de heavy metal ale tuturor timpurilor a sosit mai devreme cu o zi de show-ul de care ne putem bucura mâine, 13 mai, cu două avioane private, ambele Bombardier Challenger 350, de la Atena. James Hetfield și Robert Trujillo au sosit cu un avion, apoi i-au urmat și Lars Ulrich cu Kirk Hammett. „Zeii rock-ului” nu sunt la prima interacțiune cu țara noastră, este a cincea oară când trupa pășește pe plaiuri mioritice. Avem o galerie foto de senzație!

Membrii trupei au revenit în Capitală, în cadrul turneului mondial M72, iar fanii sunt în extaz, în timp ce Metallica se pregătește să zguduie Bucureștiul cu unul dintre cele mai mari show-uri ale anului. La sosire, James Hetfield a salutat fanii și a zâmbit, vizibil entuziasmat de vizita în România. Producția gigantică pentru care Metallica a reinventat complet ideea de concert stadion este de-a dreptul fabuloasă.

Scena este amplasată central, în format 360°, iar show-ul vine cu un arsenal de ecrane suspendate, efecte speciale și un sunet care, realist vorbind, probabil se va auzi până la Piața Muncii fără niciun efort. Alături de ei vor urca pe scenă Gojira și Knocked Loose. Dar povestea Metallica în România nu începe acum.

Primii care au ajuns la hotelul Corinthia au fost James Hetfield și Robert Trujillo cu o mașină, urmați de colegii Kirk Hammett și Lars Ulrich. Prima descindere a americanilor la București a avut loc în 1999, pe vechiul stadion Lia Manoliu. Pentru mulți rockeri români, acel concert a fost momentul în care au înțeles ce înseamnă un show adevărat de stadion. Mii de oameni au venit să-i vadă pe cei care, la finalul anilor ’90, dominau planeta rock. Au revenit apoi în 2008, pe Stadionul Cotroceni. A fost concertul cu ploaie torențială, frig și noroi, dar nimic nu a oprit publicul. Din contră. Atmosfera a devenit și mai brutală, iar mulți spun și azi că acela a fost unul dintre cele mai intense show-uri Metallica din România. În 2010 au urcat pe scena festivalului de la Romexpo, într-o perioadă în care Bucureștiul devenise un punct important pe harta marilor turnee metal. Iar în 2019, Metallica a făcut probabil cel mai emoționant gest pentru publicul român. În fața unui stadion plin, trupa a cântat “De vei pleca”, piesa celor de la Iris, într-un moment care a explodat pe rețelele sociale și a rămas unul dintre cele mai puternice omagii aduse rockului românesc de o trupă internațională.

Acum, în 2026, Metallica se întoarce pentru a cincea oară în România. Și nu oricum. Concertul de pe Arena Națională este deja considerat unul dintre cele mai mari evenimente rock ale anului în Europa de Est, iar biletele s-au evaporat aproape instant. Accesul spectatorilor începe de la ora 16:00, Knocked Loose intră pe scenă în jurul orei 18:00, Gojira la 19:00, iar Metallica este așteptată în jurul orei 20:30.

Până atunci însă, primele imagini de pe aeroport spun deja tot. Bucureștiul intră oficial în modul Metallica!

