Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate + Semnele ignorate până acum

Nu iese niciodată fum fără foc. CANCAN.RO v-a dat detalii de-a lungul timpului despre semnele care prevesteau despărțirea, iar acum vă anunțăm că totul s-a adeverit. Cabral și Andreea Ibacka divorțează! După un mariaj de 15 ani și o poveste frumoasă, în care cei doi erau protagoniști și păreau cuplul perfect, au ales să meargă pe drumuri separate. Showbizul românesc a fiert la foc mic în ultima perioadă în legătură cu zvonurile unei posibile rupturi ale unuia dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Au fost multe amănunte care au ridicat semne de întrebare, la care până acum, nu aveam un răspuns concret. Însă decizia a fost luată și nu pare că mai e cale de întoarcere.

Primele semnale de alarmă au apărut încă de anul trecut, atunci când prezentatorul a dat fuga la Loft, acolo unde și-a făcut de cap cu o brunetă misterioasă pe ringul de dans. Dar acela nu a fost doar un episod fugitiv, pentru că aceste îndeletniciri nu îi erau străine lui Cabral. Are el o slăbiciune pentru cluburi și pentru distracție, ce poți să-i faci? Semna mereu condica la Loft, în absența soției.

Pe de altă parte, cei doi au avut dintotdeauna o relație care se rupe cumva de normele tradiționale. Un mariaj mai modern, am putea spune, în care libertatea nu era constrânsă în vreun fel. Vă reamintim un alt episod, atunci când Cabral a făcut-o lată, a plecat de la club cu două domnișoare și a adormit în taxi (VEZI AICI IMAGINI). Oare toate aceste escapade s-au adunat, iar Andreea a decis că e momentul să pună stop? Bine, nu doar Cabral se distra până în zorii zilei, pentru că la un moment dat, chiar părea că cei doi fac cu rândul. Și blondina a mers, fără al ei soț, la Loft. Practic, i-a plătit cu aceeași monedă.

În ultima perioadă, detaliile care au stârnit curiozitatea tuturor nu au mai putut fi ignorate. Unul dintre momentele-cheie a fost acela în care ambii au fost surprinși fără verighete. Și o dată, de două ori, ci în repetate rânduri. Atât în postările lor de pe rețelele de socializare, cât și în imaginile surprinse de CANCAN.RO (VEZI AICI DETALII ȘI MAI MULTE IMAGINI). Ultima dată când Andreea a fost surpinsă cu verigheta pe deget a fost într-o psotare din luna martie. În plus, s-a putut observa o schimbare în feed-ul Andreei, care și-a sters unele imagini și a început să posteze doar singură, unul dintre primele semne pe care le vedem de obicei la o femeie care este proaspăt „liberă de contract”.

În paralel, cei doi au început să călătorească separat. Andreea a fost surprinsă în Elveția, unde filma și posta clipuri pe social media, în timp ce Cabral era implicat în proiecte prin Austria și deplasări diferite. Iar asta a fost încă o piesă din puzzle-ul unui mariaj care nu mai funcționează ca înainte. Cei doi încă locuiesc împreună, ceea ce probabil e doar o situație temporară, până când lucrurile se vor așeza din toate punctele de vedere.

