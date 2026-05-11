Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute. Tranzacția secretă care zguduie familia afaceristului!

De: Keva Iosif 11/05/2026 | 22:30
După moartea subită a lui Silviu Prigoană, în noiembrie 2024, într-un restaurant din Brașov, liniștea din familie nu a durat mult. Apoi a început ”jihadul” moștenirii, cu anchete, acuzații grave, dosare în instanță și o avere pusă sub lupă. De o parte și de alta a mesei succesiunii s-au așezat toți moștenitorii: Adriana Bahmuțeanu, fosta soție, alături de copiii din relația cu defunctul afacerist, dar și fiii din prima căsnicie a acestuia. Toți au revendicat ”felii” importante din averea lui, însă probabil nimeni nu se aștepta la întorsătura apărută acum. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate despre tranzacția-bombă din familia Prigoană.

În timpul vieții, Silviu Prigoană declara public că a avut grijă să lase în urmă o avere solidă și că cei patru copii ai săi nu vor avea griji financiare. Doar că realitatea de după moartea sa spune o poveste complet diferită…

Pentru că nu ar fi existat un testament clar care să închidă toate conturile, iar moartea lui a venit brusc, nu toate lucrurile au fost aranjate „la milimetru”. Iar asta a deschis ușa pentru ceea ce astăzi se vede în instanțe și în publicațiile de executare: un ”jihad” financiar!

Pe lângă bunuri, moștenitorii au preluat și partea mai puțin plăcută a situației: datoriile! Vorbim acum despre un împrumut din 2012, de ordinul milioanelor de euro, care a rămas activ și după decesul omului de afaceri. Iar creditorii nu au așteptat prea mult. Acum, această sumă se recuperează prin executare silită, direct din bunurile familiei.

Prima pe lista tranzacțiilor s-a pus vila de lux din Sectorul 3, locuința în care Prigoană a trăit alături de copiii săi. Proprietatea, evaluată de experți la aproximativ 5 milioane de euro, a ajuns  în centrul unei proceduri de executare.

Și surpriza nu se oprește aici: imobilul a fost scos la licitație publică la prețul de pornire de 2,571 milioane de euro, adică aproape la jumătate din valoarea estimată.

Casa, aflată pe strada Labirint, este descrisă în actele oficiale ca o proprietate impresionantă: teren de peste 800 mp, construcție cu mai multe niveluri, subsoluri, mansardă, terasă și anexă.

”Licitația începe de la prețul de 2.571.000,00 euro, reprezentând 75% din valoarea stabilita pentru prima licitație, conform art. 837 Cod procedură civilă.

Executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, pornind de la prețul oferit care este mai mare decât prețul de începere al licitației, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preț.

Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin doi licitatori, bunul licitat va fi vândut la cei mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații (prețul din raportul de evaluare). Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația”, se arată în anunțul privind licitația publică.

În paralel cu procedura de executare, moștenitorii se luptă și în instanță pentru împărțirea averii, într-un dosar de succesiune care încă nu este finalizat.

De asemenea, Adriana Bahmuțeanu se judecă și pentru custodia copiilor ei, după ce Honorius, fiul ei vitreg, își dorește același lucru, fiind acuzat că face asta doar ca să nu împartă cu ei moștenirea lăsată de tatăl lor.

„Pe ei nu-i interesează niciun fel de tutelă, nu îi interesează nimic, îi interesează doar să amâne și să facă în așa fel încât minorii să nu deschidă succesiunea, dovedindu-se interesul strict material pe care îl are Honorius Prigoană. Nu au niciun argument real. Toate așa-zisele argumente se bazează pe situațiile de dinaintea decesului lui Silviu Prigoană”, a declarat avocata Adrianei Bahmuțeanu într-o intervenție televizată.

