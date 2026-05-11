Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește de parcă nu este sigur că e fiul lui”

Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește de parcă nu este sigur că e fiul lui”

De: Daniel Matei 11/05/2026 | 22:50
Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește de parcă nu este sigur că e fiul lui”
Sursa: Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unui eveniment de la Casa Albă dedicat mamelor din armată, desfășurat miercuri, 6 mai, președintele Donald Trump a ridicat semne de întrebare după ce s-a referit în mod neobișnuit la fiul său de 20 de ani, Barron, numindu-l „un băiețel” și descriindu-l ca fiind al primei-doamne Melania Trump, ceea ce a generat numeroase speculații și comentarii în mediul online.

În timp ce îi mulțumea Melaniei Trump, în vârstă de 56 de ani, pentru rolul său de mamă, președintele în vârstă de 79 de ani a declarat:

„Are un băiețel care este destul de înalt. Un băiețel pentru noi, dar este destul de înalt… Și este grozav, Barron. Ea are mare grijă de el.”

Ce a spus Donald Trump despre fiul său

Formularea, în special referirea la Barron ca fiind „al ei” în loc de „al nostru”, i-a determinat pe unii utilizatori de pe rețelele sociale să remarce că afirmația a fost un mod neobișnuit de a-și descrie propriul fiu, scrie AOL.

Anumite surse au menționat pentru presa de peste Ocean că afirmația a fost intenționată, fiind o remarcă glumeață la adresa înălțimii tânărului de 20 de ani, care are 2,06 metri. De altfel, președintele a spus explicit:

„Un băiețel pentru noi, dar este destul de înalt”, notează publicația.

Internauții l-au ironizat imediat pe Donald Trump

Însă discursul a fost rapid taxat de utilizatorii din mediul online.

„Trump nu pare să creadă că Barron este și fiul lui…”, a comentat un internaut.

Un altul a fost de acord, spunând: „Vorbește de parcă nu ar fi sigur că e fiul lui”.

„Creierul lui e prăjit”, a exclamat un alt comentator.

„Nu este și fiul tău? De ce continui să te referi la el ca la fiul Melaniei?”, s-a întrebat altcineva.

„Este și fiul tău. Și nu mai este un băiat, are 20 de ani!”, a glumit un alt utilizator.

CITEȘTE ȘI:

Actorul Mark Hamill din „Războiul Stelelor”, în centrul unui scandal uriaș după o postare controversată despre Donald Trump

Melania Trump i-a transmis un mesaj lui Kate Middleton prin Regina Camilla. Ce cuvinte i-a șoptit prima-doamnă a SUA

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Afecțiunea rară de care Billy Bob Thornton suferă: „Mai puțin de 1% din populația lumii o are”
Showbiz internațional
Afecțiunea rară de care Billy Bob Thornton suferă: „Mai puțin de 1% din populația lumii o are”
Bonnie Tyler, în stare gravă după ce ar fi suferit un stop cardiac. Cântăreața a fost resuscitată
Showbiz internațional
Bonnie Tyler, în stare gravă după ce ar fi suferit un stop cardiac. Cântăreața a fost resuscitată
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
Gandul.ro
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
Gandul.ro
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou...
ULTIMA ORĂ
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața ...
Ce face Laura Cosoi pentru a se relaxa pe perioada sarcinii. Activitatea a devenit o rutină în viața vedetei
Tragedie pe Centura Est a Clujului. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident grav
Tragedie pe Centura Est a Clujului. Un bărbat și-a pierdut viața într-un accident grav
Ramona Olaru, pusă la zid de foștii iubiți din cauza lui Răzvan Simion. Ce îi cereau să nu mai ...
Ramona Olaru, pusă la zid de foștii iubiți din cauza lui Răzvan Simion. Ce îi cereau să nu mai facă la Neatza
Povestea din spatele colierului lui Cătălin Zmărăndescu. De ce nu se desparte niciodată de el
Povestea din spatele colierului lui Cătălin Zmărăndescu. De ce nu se desparte niciodată de el
Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd
Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd
Vezi toate știrile