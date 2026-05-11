Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește de parcă nu este sigur că e fiul lui”

În cadrul unui eveniment de la Casa Albă dedicat mamelor din armată, desfășurat miercuri, 6 mai, președintele Donald Trump a ridicat semne de întrebare după ce s-a referit în mod neobișnuit la fiul său de 20 de ani, Barron, numindu-l „un băiețel” și descriindu-l ca fiind al primei-doamne Melania Trump, ceea ce a generat numeroase speculații și comentarii în mediul online.

În timp ce îi mulțumea Melaniei Trump, în vârstă de 56 de ani, pentru rolul său de mamă, președintele în vârstă de 79 de ani a declarat:

„Are un băiețel care este destul de înalt. Un băiețel pentru noi, dar este destul de înalt… Și este grozav, Barron. Ea are mare grijă de el.”

Ce a spus Donald Trump despre fiul său

Formularea, în special referirea la Barron ca fiind „al ei” în loc de „al nostru”, i-a determinat pe unii utilizatori de pe rețelele sociale să remarce că afirmația a fost un mod neobișnuit de a-și descrie propriul fiu, scrie AOL.

Trump: Melania is an incredible mom. She has a little boy who’s quite tall. And he’s great. She takes great care of him pic.twitter.com/zbnhdFS9n0 — FactPost (@factpostnews) May 6, 2026

Anumite surse au menționat pentru presa de peste Ocean că afirmația a fost intenționată, fiind o remarcă glumeață la adresa înălțimii tânărului de 20 de ani, care are 2,06 metri. De altfel, președintele a spus explicit:

„Un băiețel pentru noi, dar este destul de înalt”, notează publicația.

Internauții l-au ironizat imediat pe Donald Trump

Însă discursul a fost rapid taxat de utilizatorii din mediul online.

„Trump nu pare să creadă că Barron este și fiul lui…”, a comentat un internaut.

Un altul a fost de acord, spunând: „Vorbește de parcă nu ar fi sigur că e fiul lui”.

„Creierul lui e prăjit”, a exclamat un alt comentator. „Nu este și fiul tău? De ce continui să te referi la el ca la fiul Melaniei?”, s-a întrebat altcineva. „Este și fiul tău. Și nu mai este un băiat, are 20 de ani!”, a glumit un alt utilizator.

