Se pare că prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a dezvoltat o prietenie strânsă cu familia regală britanică. Recent, Regele Charles și Regina Camilla au efectuat o vizită de stat în America, iar Melania a împărtășit câteva momente speciale alături de regină.

Melania Trump, mesaj pentru Kate Middleton

Într-un nou clip, aceasta pare să fi transmis un mesaj special pentru Kate Middleton și familia sa, scrie Hola. Regele și regina și-au luat rămas-bun de la președintele Donald Trump și Melania pe 30 aprilie. În momentul despărțirii de Camilla, un expert în citirea pe buze a interpretat ceea ce ar fi spus Melania.

„Mult noroc cu tot și distrați-vă. Transmite-le dragostea mea lui Catherine, lui William și copiilor lor”, ar fi spus soția lui Donald Trump.

Se pare că Melania are o relație apropiată cu Kate Middleton și o admiră foarte mult, după timpul petrecut împreună în diverse ocazii.

„Melania își dorește ca, în special, Catherine să vină. O admiră foarte mult și și-ar dori să o viziteze”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Melania Trump și Kate Middleton ar avea o relație foarte bună

Publicațiile americane susțin că Melania Trump ar avea o admirație specială pentru Prințesa de Wales, cele două apărând împreună și în trecut la evenimente oficiale din Marea Britanie.

În ultimele luni au existat mai multe speculații privind o posibilă revenire treptată a lui Kate Middleton la angajamente internaționale, după perioada în care și-a redus aparițiile publice.

Momentul schimbului de replici dintre Melania Trump și Regina Camilla a atras atenția presei tabloide și a fanilor familiei regale, mai ales datorită relației apropiate pe care Melania pare să o aibă cu prințesa Kate.

Melania Trump și Kate Middleton au mai avut, în trecut, întâlniri publice. Ultima a avut loc anul trecut, în Marea Britanie, când cele două au petrecut timp alături de un grup de copii cu vârste între 4 și 6 ani, în cadrul unei activități creative, unde au realizat lucrări de artă împreună. Momentul a fost descris de martori ca unul relaxat și natural, în care Melania Trump a fost „implicată, curioasă și foarte deschisă la discuții”. În aceași zi, cele două s-au întâlnit cu echipe de cercetași și au discutat despre un subiect important pentru ele: educația.

