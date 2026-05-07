Presupusul bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public. „E timpul să-mi iau rămas-bun”

Un bilet de adio, despre care se crede că ar fi fost lăsat în celula sa de Jeffrey Epstein înainte de prima lui tentativă de sinucidere, a fost făcut public abia acum, după șapte ani.

Fostul coleg de celulă al lui Epstein, Nicholas Tartaglione – condamnat pentru patru crime, a susținut că a găsit biletul ascuns într-o carte în zilele de după prima tentativă de sinucidere a lui Epstein, din iulie 2019. La acea vreme, Epstein a negat că ar fi fost suicidar și i-a spus unui psiholog că nu ar fi avut „niciun interes” să își ia viața, scrie Yahoo.

Presupusul bilet de adio al lui Jeffrey Epstein

Un judecător federal a ordonat miercuri desigilarea biletului, oferind publicului și anchetatorilor o primă privire asupra presupusului bilet de adio.

„Este o încântare să-ți poți alege momentul potrivit pentru a-ți lua rămas bun”, se arată în biletul despre care se spune că ar fi fost scris de miliardar.

Autenticitatea biletului de adio nu este confirmată

Autenticitatea documentului nu a fost confirmată oficial, iar anchetatorii nu au stabilit fără dubiu că biletul a fost scris chiar de Epstein. Cu toate acestea, judecătorul federal Kenneth Karas a decis desecretizarea lui, considerând că documentul este de interes public.

Biletul, scris de mână pe o singură pagină, oferă puține detalii noi despre presupusele motive ale lui Epstein și nu există nicio confirmare că documentul a fost redactat chiar de el.

„M-au investigat luni întregi și nu au găsit nimic!!! Ce vreți să fac, să izbucnesc în plâns?! Nu e amuzant, nu merită”, se arată în mesaj.

Jeffrey Epstein a murit pe 10 august 2019 într-o închisoare federală din New York, în timp ce aștepta procesul pentru trafic de minore. Moartea sa a fost declarată oficial sinucidere, însă cazul a alimentat ani întregi teorii ale conspirației și suspiciuni privind circumstanțele decesului.

