Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Presupusul bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public. „E timpul să-mi iau rămas-bun”

Presupusul bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public. „E timpul să-mi iau rămas-bun”

De: Daniel Matei 07/05/2026 | 12:20
Presupusul bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public. „E timpul să-mi iau rămas-bun”
Sursa foto: Profimedia

Un bilet de adio, despre care se crede că ar fi fost lăsat în celula sa de Jeffrey Epstein înainte de prima lui tentativă de sinucidere, a fost făcut public abia acum, după șapte ani.

Fostul coleg de celulă al lui Epstein, Nicholas Tartaglione – condamnat pentru patru crime, a susținut că a găsit biletul ascuns într-o carte în zilele de după prima tentativă de sinucidere a lui Epstein, din iulie 2019. La acea vreme, Epstein a negat că ar fi fost suicidar și i-a spus unui psiholog că nu ar fi avut „niciun interes” să își ia viața, scrie Yahoo.

Presupusul bilet de adio al lui Jeffrey Epstein

Un judecător federal a ordonat miercuri desigilarea biletului, oferind publicului și anchetatorilor o primă privire asupra presupusului bilet de adio.

„Este o încântare să-ți poți alege momentul potrivit pentru a-ți lua rămas bun”, se arată în biletul despre care se spune că ar fi fost scris de miliardar.

Sursa foto: Profimedia

Autenticitatea biletului de adio nu este confirmată

Autenticitatea documentului nu a fost confirmată oficial, iar anchetatorii nu au stabilit fără dubiu că biletul a fost scris chiar de Epstein. Cu toate acestea, judecătorul federal Kenneth Karas a decis desecretizarea lui, considerând că documentul este de interes public.

Biletul, scris de mână pe o singură pagină, oferă puține detalii noi despre presupusele motive ale lui Epstein și nu există nicio confirmare că documentul a fost redactat chiar de el.

„M-au investigat luni întregi și nu au găsit nimic!!! Ce vreți să fac, să izbucnesc în plâns?! Nu e amuzant, nu merită”, se arată în mesaj.

Jeffrey Epstein a murit pe 10 august 2019 într-o închisoare federală din New York, în timp ce aștepta procesul pentru trafic de minore. Moartea sa a fost declarată oficial sinucidere, însă cazul a alimentat ani întregi teorii ale conspirației și suspiciuni privind circumstanțele decesului.

CITEȘTE ȘI:

Noi controverse în cazul Epstein. Donald Trump, acuzat că a atacat Iranul pentru a distrage atenția de la dosare

Controversele din jurul morții lui Epstein, dezvăluite la 7 ani de la eveniment. Doi medici legiști au emis verdicte diferite

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds? Gestul observat imediat la Met Gala 2026
Showbiz internațional
Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds? Gestul observat imediat la Met Gala 2026
Kate Middleton face un nou pas important după lupta cu boala! Anunțul Palatului Kensington
Showbiz internațional
Kate Middleton face un nou pas important după lupta cu boala! Anunțul Palatului Kensington
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
Mediafax
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai...
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul
Gandul.ro
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza,...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui Dracula. Își căuta stăpânul”
Adevarul
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„
Mediafax
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
Digi24
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot...
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor.ro
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul
Gandul.ro
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive...
ULTIMA ORĂ
Ce ascunde, de fapt, Valentin Sanfira în spatele aparențelor. Artistul a dezvăluit motivul fericirii ...
Ce ascunde, de fapt, Valentin Sanfira în spatele aparențelor. Artistul a dezvăluit motivul fericirii sale
Claudia Babs a vrut să demonstreze că a fost întotdeauna împotriva nunților. Ce a spus fosta lui ...
Claudia Babs a vrut să demonstreze că a fost întotdeauna împotriva nunților. Ce a spus fosta lui Dorian Popa
Înscrieri la Bacalaureat 2026, sesiunea specială. Elevii își pot depune dosarele într-o singură ...
Înscrieri la Bacalaureat 2026, sesiunea specială. Elevii își pot depune dosarele într-o singură zi din luna mai
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul
Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă
Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă
”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală ...
”Să-ți fie rușine, Jeff Bezos”. O angajată Amazon, în vârstă de 72 de ani, a devenit virală după mesajul afișat înainte de Gala Met
Vezi toate știrile