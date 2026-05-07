Acasă » Știri » (P) Borsec, Regina Apelor Minerale, sărbătoreşte 220 ani de tradiţie şi prestigiu

(P) Borsec, Regina Apelor Minerale, sărbătoreşte 220 ani de tradiţie şi prestigiu

De: Denisa Crăciun 07/05/2026 | 12:51
(P) Borsec, Regina Apelor Minerale, sărbătoreşte 220 ani de tradiţie şi prestigiu

Punctul temporal care marchează începutul îmbutelierii industriale a apei minerale naturale Borsec este anul 1806. Istoria începe mult mai în urmă în timp, când apa Borsec a devenit faimoasă datorită proprietăţilor sale curative. Cunoaşterea izvoarelor Borsecului datează de pe vremea romanilor, care le-au descoperit după cucerirea Daciei. Încă din secolul al XVIII-lea Borsecul era renumit ca staţiune balneo-climaterică datorită calităţilor terapeutice ale apelor sale minerale, bolnavi din toate părţile Europei mergând la Borsec pentru tratament.

Anul 1803 se leagă de povestea vienezului Valentin Gunther, care, bând din apa Borsecului, se vindecă miraculos de o boală considerată incurabilă la acea vreme. Uimit și sedus de calitățile sale, acesta își propune să convingă o rudă a sa, consilier municipal la Viena, să toarne minunea în sticle și să o facă accesibilă lumii întregi.
Consilierul se numea Anton Zimmethausen, care, în 1805, îşi muta reşedinţa la Borsec şi începea o amplă campanie de construcţii de drumuri şi a unei fabrici de sticlă, ajutat de Eisner, un experimentat sticlar. O dată cu el, din Austria, Boemia, Bavaria şi Polonia au sosit în Borsec experţi în fabricarea sticlei. Numele acestora s-au păstrat până astăzi prin urmaşii lor: Schiller, Vild, Talmayer, Birman, Kamenitzky sau Eigel. Pentru vienezul Zimmethausen, Borsecul a reprezentat mult mai mult. Construirea fabricii de îmbuteliere a apei a reprezentat visul împlinit al vieţii sale.

Astfel, în 1806, Zimmethausen şi Eisner încep îmbutelierea industrială a apei Borsec.

Trei milioane de litri de apă minerală erau îmbuteliaţi şi transportaţi cu carele în Transilvania, Moldova, Muntenia, Ungaria şi Viena. Se spune că în acea vreme îmbutelierea se făcea doar în zilele cu lună plină, atunci când presiunea atmosferică era maximă, pentru a crește și a lega astfel și conținutul de dioxid de carbon al apei minerale. Borsec a devenit industrie şi a dat posibilitatea unui număr tot mai mare de oameni să beneficieze de gustul şi de calităţile curative ale apei sale minerale.

Încă de la începuturile sale industriale, Borsec a fost încununată cu titlul de „Regină a apelor minerale” de către Împăratul Franz Josef. Mai aproape în timp, în anul 2004, la cea mai importantă competiţie de profil care are loc în Statele Unite, Borsec a primit titlul de „Cea mai bună apă minerală din lume”. Borsec a primit de opt ori titlul de Superbrand și de zece ori a fost votat Cel mai puternic brand românesc.

Ideea de continuitate şi de permanenţă este subliniată şi de faptul că, în 220 ani, la Borsec s-au îmbuteliat peste 42 de miliarde de litri de apă minerală naturală!

Aceste succese ilustrează faptul că România are cu ce să se mândrească, are valori care trebuie recunoscute, susţinute şi purtate cu demnitate peste tot în lume.

Apa minerală naturală Borsec, descoperită de peste 2.000 de ani, reprezintă cu adevărat una dintre cele mai generoase şi valoroase bogăţii ale naturii. De-a lungul istoriei, Borsec a rămas una dintre cele mai bune ape minerale naturale din lume, atât din punctul de vedere al calităţii, cât şi al proprietăţilor curative.

Borsec a devenit în cele peste două secole un succes industrial românesc imens, o veritabilă valoare naţională, cunoscută şi recunoscută atât în ţară cât şi în străinătate. Sunt puţine mărci atât de vechi în lume, cu o asemenea longevitate şi cu un asemenea prestigiu.

Despre Romaqua Group

Romaqua Group, companie cu capital autohton privat, cu 28 de ani de activitate, are în portofoliu bran­duri de succes: Borsec (ape minerale na­turale), Stânceni (apă mi­ne­rală naturală), Aquatique (apă minerală na­tu­rală oli­gominerală), Giusto (băuturi răcoritoare carbogazoase), Giusto Natura (băuturi răcoritoare plate), Albacher și Dorfer (bere). Romaqua Group are peste 2.200 de angajaţi şi o cifră de afaceri de peste 238 milioane de euro.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Știri
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol
Știri
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în…
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
Mediafax
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai...
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul
Gandul.ro
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza,...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui Dracula. Își căuta stăpânul”
Adevarul
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„
Mediafax
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un...
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor.ro
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive pentru Gândul
Gandul.ro
Scăderi bruște de temperatură în mai multe regiuni. Meteorologii ANM au schimbat prognoza, detalii exclusive...
ULTIMA ORĂ
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Sebastian Dobrincu, despre Jasmine, fata lui Virgil Ianțu. Cum arată femeia perfectă pentru el
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol
Tragedie în Spania după ce o româncă a murit în timp ce escalada un munte. A căzut în gol
Ioana State a trecut prin 5 operații estetice dintr-un foc. Ce sumă amețitoare a scos din buzunar: ...
Ioana State a trecut prin 5 operații estetice dintr-un foc. Ce sumă amețitoare a scos din buzunar: „Am zis, dacă tot mă apuc, să le rezolv pe toate!”
(P) Off-White Fall / Winter 2026 Collection
(P) Off-White Fall / Winter 2026 Collection
Culiță Sterp, romantic incurabil. Ce surpriză îi pregătește soției sale
Culiță Sterp, romantic incurabil. Ce surpriză îi pregătește soției sale
Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii ...
Mesaj RO-ALERT în Tulcea și Galați din cauza războiului din Ucraina. „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
Vezi toate știrile