Ce ascunde, de fapt, Valentin Sanfira în spatele aparențelor. Artistul a dezvăluit motivul fericirii sale

Valentin Sanfira și-a surprins din nou urmăritorii. Artistul a publicat recent un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre durerile sufletești și despre motivul fericirii sale. Totodată, vedeta a oferit și un sfat fanilor săi.

Chiar dacă în ultima perioadă a fost în centrul unei situații controversate, Valentin Sanfira continuă să se numere printre cei mai de succes artiști din România. Cu o carieră de mulți ani în spate, acesta și-a construit o bază solidă de fani. Comunitatea sa îi este alături în momentele importante, mai ales în ultima vreme, după ce a trecut printr-un divorț.

Cum reușește Valentin Sanfira să gestioneze problemele de zi cu zi

Cântărețul de muzică populară este din ce în ce mai discret când vine vorba de viața personală. Vedeta a ales să se concentreze mai mult pe proiectele profesionale pe care le are în desfășurare. Totuși, chiar dacă viața sa a luat cu totul altă turnură de când a divorțat, Valentin Sanfira nu omite să împărtășească cu internauții unele momente pe care le traversează. Recent, el a publicat câteva mesaje motivaționale în care s-a regăsit.

Interpretul a explicat cât de important este ca oamenii să își continue drumul, în ciuda problemelor care apar și a circumstanțelor nefavorabile.

Valentin Sanfira i-a sfătuit pe fanii să își caute fericirea în propria persoană, pentru a nu fi dezamăgiți mai târziu din cauza așteptărilor prea mari.

”Mergi pe drumul tău fără să-ți porți durerea în fața lumii. Zâmbește necazului și fă-l tovarăș de drum, căci fericirea nu vine de la alții, ea se naște din tine”, este mesajul scris de Valentin Sanfira, pe Facebook.

Artistul a trecut prin mai multe momente dificile de-a lungul timpului. Însă, din fiecare problemă a învățat să iasă cu zâmbetul pe buze. În urma tuturor încercărilor, cântărețul a rămas cu o lecție importantă. După cum precizează chiar el, oamenii buni vor putea mereu să lumineze în locurile în care apar.

”Omul care face bine luminează lumea fără să știe”, a postat Valentin Sanfira, în mediul online.

