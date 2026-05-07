Locul din București cu cele mai ieftine cireșe românești. Cât costă kilogramul

Până zilele trecute iubitorii de cireșe erau nevoiți să cumpere fructele aduse din import. Acum, în schimb, au apărut cele românești. Primele care au fost culese în țara noastră au fost duse în Piața Cetate din Oradea, însă prețul este uriaș. Nu putea lipsi concurența, așadar au fost puse la vânzare și în București.

Cireșele sunt așteptate de români în fiecare an. Deși cele din import au ajuns în țara noastră în urmă cu ceva timp, costul era uriaș și nu mulți români erau dispuși să plătească atât de mult. Acum, pofticioșii au motive de bucurie și asta pentru că încet, dar sigur apar cele românești în aproape toate piețele din țară. Cei care au dat startul au fost orădenii, însă locuitorii din Capitală pot savura și ei fructele aromate.

Cât costă un kilogram de cireșe în București

Chiar dacă mai durează până când toate tarabele din țară vor fi pline de cireșe, au fost culese primele din acest an cu gust al copilăriei. Astfel că, au ajuns și în Piața Obor din București, unde prețul este mult mai mic decât în celelalte piețe sau supermarketuri. Pofticioșii care merg în Obor și vor să se delecteze cu fructele sezonului trebuie să scoată din buzunar pentru un kilogram în jur de 39,90 lei.

Pentru unii poate părea mult, însă cele din Oradea, de exemplu, au un cost mult mai mare. Prețul pentru un singur kilogram în Piața Cetate ajunge la 80 de lei. Pe tarabele acelei piețe au fost aduse destul de puține, iar acest lucru a contat enorm pentru alegerea unui preț. Totuși, sunt mai ieftine dacă aruncăm o privire la cele din import. În acest moment, cireșele primite din Spania sau Grecia costă în jur de 100 de lei per kilogram.

Pe de altă parte, banii pe care oamenii trebuie să îi dea pentru a-și satisface pofta diferă în funcție de zonă. Cele mai scumpe de până acum sunt în Sibiu. Prețul afișat în piața din oraș este nici mai mult, nici mai puțin de 180 de lei pentru un singur kilogram. Cu toate acestea, oamenii continuă să cumpere, fără să se mai uite la preț, mai ales că pofta primează.

VEZI ȘI: Cireșele din Spania au ajuns în România. Cât costă un kilogram în piețele din Sibiu

Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din România. Sunt importate din Argentina