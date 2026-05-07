Cum a reacționat Raluca, după ce a aflat că tatăl ei se căsătorește pentru a cincea oară? Stelian Ogică a făcut dezvăluiri

Stelian Ogică pare de neoprit. Chiar dacă a avut deja patru căsnicii, el mai vrea să dea o șansă iubirii. Astfel, săptămâna viitoare va face nunta cu noua sa iubită, Paula. Chiar dacă el a luat deja decizia, fiica sa Raluca, a avut un cuvânt de spus. Cei doi au vorbit, iar bărbatul a făcut declarații importante despre reacția ei.

Cum a reacționat Raluca, după ce a aflat de nunta lui Stelian Ogică

Raluca Ropotan este fiica cunoscutului Stelian Ogică. El a divorțat recent de ultima soție, iar acum este din nou îndrăgostit. De aceea, vrea să facă pasul cel mare cât mai repede, iar fericitul eveniment va avea loc peste câteva zile. Bărbatul se va căsători pentru a cincea oară, așadar fata sa și-a pus câteva întrebări despre noua parteneră. Stelian a povestit cum a decurs discuția dintre ei și a mărturisit că i-a oferit toate detaliile importante. Mai concret, i-a explicat Ralucăi faptul că viitoarea soție este serioasă, că are un statut stabil, dar mai ales că se înțeleg.

Vă dați seama că fiica mea și-a pus câteva întrebări, dar sigur că am liniștit-o, i-am dat răspunsurile. Eu am fost căsătorit de patru ori, urmează să mă însor a cincea oară și sper să fie ultima. I-am explicat Ralucăi că merită această încercare, că este o femeie serioasă, cu o poziție socială solidă, iar caracterul și modul de viață, mentalitatea ei mi se potrivesc mie, a declarat Stelian Ogică.

După ce a avut loc discuția fata s-a liniștit. Cu toate acestea, bărbatul a mai precizat că Raluca nu a cunoscut-o oficial pe Paula, noua soție, în schimb au vorbit prin mesaje. Pe de altă parte, nici el nu a văzut-o până acum pe fiica noii partenere.

Nu, ele nu s-au cunoscut, fiica mea și viitoarea soție, s-au salutat doar prin niște mesaje. Nici eu nu i-am cunoscut fiica, îi cunosc doar părinții, a mai adăugat el.

