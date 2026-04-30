Detalii neștiute despre viitoarea soție a lui Stelian Ogică: „Mi-a demonstrat ce om este”

Stelian Ogică și-a găsit buletinul și acum se pregătește de nuntă! Afaceristul a găsit actul de identitate, chiar printre actele de divorț (ironia sorții) și acum a luat avionul și a zburat spre Timișoara pentru a-și cunoaște marea iubire! După ce, atât el, cât și Paula (viitoarea lui soție), susțineau că prima dată când se vor vedea va fi la nuntă, iată că nu s-au mai putut abține și s-au întâlnit. CANCAN.RO are dovada clară, dar și noi dezvăluiri despre femeia care îi va fi alături lui Stelian Ogică de acum încolo. Una dintre cele mai apropiate persoane de Paula și cunoscută totodată publicului larg, spune totul despre viitoarea mireasă!

Stelian Ogică nu a mai avut răbdare încă o săptămână, așa că a decis să meargă la Timișoara pentru a-și vedea în realitate viitoarea soție. Ce-i drept, la cum arată Paula, ne și mirăm cum de a rezistat atât de mult bărbatul să nu o cunoască în realitate. Așadar, mare întâlnire a avut loc, iar noi avem dovada!

Întâlnire cu emoții pentru Stelian Ogică și Paula! Viitorul mire i-a oferit alesei lui 47 de trandafiri

Stelian Ogică și Paula Cojocari ne-au mărturisit în exclusivitate la Dan Capatos Show că de șase luni trăiesc cea mai frumoasă poveste de iubire la distanță. Cei doi nu apucaseră să se vadă, însă știau un lucru clar: Vor să se căsătorească! Și, ca să fie treaba și mai surprinzătoare, au decis să se vadă prima dată în ziua nunții. Însă, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, căci cei doi nu au mai rezistat, așa că Ogică a luat avionul și a plecat la Timișoara să-și cunoască viitoarea soție. Romantic, așa cum este, mai nou, a venit cu 47 de trandafiri să își cunoască viitoarea soție.

„A fost emotionant, ne uitam unul la celălalt”, a spus Stelian Ogică pentru CANCAN.RO.

Și Paula, la rândul ei, a spus că momentul a fost emoționant, dar a dezvăluit și motivul său personal pentru care a luat această decizie.

„Eu sunt o tipa spirituala, am avut două divorțuri la activ. Am fost la un duhovnic modern care a zis că multe relați se destramă pentru că ce e sfânt și pur se consumă înainte. Și asa m-am gandit. Nu e o fantezie”, ne-a declarat Paula.

Dacă la loterie Stelina Ogică nu a avut noroc, în dragoste se pare că a tras lozul câștigător. Spunem asta pentru că Paula este o femeie de succes în Timișoara, care arată foarte bine și are o situație financiară bună. Și buna ei prietenă, Iasmina Halas, ne-a dezvăluit mai multe despre ea.

„Este o femeie minunată, este o prietenă foarte bună, un om foarte loial pe care te poți baza în orice moment.O femeie respectată la noi în oraș, cu un job, îl știți și voi, este notar și este pusă foarte bine. Este dintr-o familie bună și frumoasă, dar asta ați văzut deja. Ne știm de ani buni și de câte ori am avut nevoie de ceva sau invers, am fost acolo una pentru cealaltă”, a spus Iasmina Halas pentru CANCAN.RO.

Prietenia dintre Iasmina Halas și Paula Cojocaru nu este de ieri, de azi, ci construită în peste un deceniu. Blondina spune că viitoarea soție a lui Stelian Ogică este genul de femeie specială, cu numeroase calități, iar printre acestea se numără loialitatea.

„Ne-am cunoscut în 2016, apoi ne-am apropiat. Avem o prietenie destul de veche care nu a avut parte de certuri, de conflicte, avem o prietenie bazată pe cel mai mare respect.Suntem și aceeași zodie, scorpioance amaândouă și semnănăm ca și caracter. Ea arată foarte bine, mai tânără așa că nu te gândeai nici o secundă că ea e mai în vârstă sau el e mai mic.Mi-a demonstrat într-un moment foarte important pentru mine loialitatea ei.Nici nu m-am îndoit vreo secundă de asta, dar mi-a demonstrat prin fapte ce om loial este”, a spus blondina.

Chiar dacă o cunoaște pe Paula de peste un deceniu, pe Stelian Ogică nu a avut ocazia să-l cunoască (este de înțeles de ce, ținând cont că abia Paula l-a văzut în realitate), însă speră ca acesta să fie exact omul de care prietena ei are nevoie.

„Eu nu-l cunosc pe el, sper să fie un om bun așa ca ea. Îți dai seama că îmi doresc ce este mai bun pentru ea și vreau să o știu fericită pentru că merită”, a mai declarat Iasmina Halas pentru CANCAN.RO.

