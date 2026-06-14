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Andreea Popescu l-a implorat, Dan Alexa s-a eschivat și tot n-a scăpat! Hotărâtă să-l mai aibă o dată, bruneta l-a urmărit pe antrenor prin cluburi

De: Hermina Hagianu 14/06/2026 | 20:45
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Dacă ar exista un trofeu pentru perseverență în amor, Andreea Popescu ar fi urcat pe podium fără emoții. CANCAN.RO a surprins o adevărată cursă de urmărire, în care protagonista noastră a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i capta atenția lui Dan Alexa. Problema? Antrenorul părea că ar face orice să dispară de pe fața pământului și să nu mai fie găsit niciodată. Dar bruneta nu s-a lăsat învinsă și a luptat până în ultimul moment. Nu părăsiți pagina, urmează un adevărat spectacol, marca Andreea Popescu!

Dacă cineva mai avea dubii că Andreea Popescu nu a renunțat la Dan Alexa, imaginile surprinse de CANCAN.RO ar trebui să lămurească situația. Bruneta pare dispusă să mute munții din loc pentru a petrece timp cu antrenorul, chiar dacă acesta nu lasă deloc impresia că împărtășește același entuziasm.

Andreea a scos artileria grea la înaintare și a început vânătoarea prin Biutiful

Revenind, Andreea și-a făcut apariția la Biutiful împreună cu gașca ei de prieteni. Și nu oricum. Pentru o seară în care spera să dea ochii cu Alexa, fosta dansatoare a Deliei a scos din dulap una dintre cele mai provocatoare ținute din arsenal. Rochia îi venea impecabil, machiajul era fără cusur, iar fiecare detaliu părea atent calculat. Cu alte cuvinte, dacă nici așa nu reușea să-l impresioneze pe Alexa, atunci șansele să mai poată vreodată erau aproape inexistente.

Andreea Popescu a ales o ținută provocatoare pentru întâlnirea cu Dan Alexa

Înainte să dea peste antrenor, Andreea a petrecut minute bune inspectând atent localul. Vizibil agitată, a discutat îndelung cu o prietenă, în timp ce privea atent în jur și trăgea dintr-o țigară. Apoi a revenit la masă și a început să golească pahar după pahar, semn că așteptarea nu era tocmai confortabilă. Clipa mult așteptată a venit într-un final. L-a observat pe Dan Alexa și a trecut instantaneu la atac.

„Hai mă, ești tâmpit? ” Momentul în care bruneta și-a pierdut cumpătul

A ieșit din club și l-a sunat. Minute în șir l-a chemat să discute, numai că antrenorul nu părea deloc dispus să accepte invitația. Din contră. Din imaginile surprinse de CANCAN.RO, ne putem da seama cu ușurință că Andreea nu a primit reacția pe care o aștepta, iar acest lucru a enervat-o. Gesticula, vorbea apăsat și, la un moment dat, părea că răbdarea i se terminase complet.

Ba chiar pe filmare se aude cum îi spune antrenorului: “Când? Hai mă, ești tâmpit? Vino încoace!”. Ușor, Andreea! Studiile arată că bărbații apreciază tandrețea, răbdarea și vorbele dulci. Noi privim și nu judecăm, desigur, dar ne-am simțit datori să-ți oferim un sfat prietenesc înainte să continuăm cu dezvăluirile. Cine știe, poate data viitoare încerci cu un „te rog frumos” și economisești câteva apeluri și nici nu îți mai faci nici nervi.

Andreea Popescu și-a pierdut cumpătul în momentul în care vorbea cu Alexa

După mai multe apeluri și insistențe, Alexa a cedat. Analizând pozele, am putea spune că nu farmecul brunetei l-a îndemnat să accepte discuția, ci mai de grabă dorința de a afla ce este atât de urgent. A venit și a vorbit cu Andreea câteva minute în afara localului. Numai că întâlnirea nu pare să-i fi schimbat prea mult dispoziția. Din contră. Și antrenorul a avut câteva lucruri să îi reproșeze și nu e de mirare, după limbajul pe care Andreea l-a folosit.

Dan Alexa acceptă să vorbeasca cu Andreea

După ce au schimbat câteva vorbe, Dan Alexa s-a întors în club. Probabil se gândea că a reușit să calmeze situația și își poate continua liniștit seara. Din păcate… s-a înșelat.

A realizat că este imposibil să se poată bucura de atmosferă la Biutiful, așa că a decis să schimbe rapid locația și s-a mutat la Nuba. O alegere care, pentru câteva zeci de minute, părea inspirată.

Doar că nici aici nu a scăpat de Andreea Popescu. Ca printr-un miracol (dar nu pentru Alexa), bruneta și-a făcut apariția și în Nuba. Ba mai mult, a părut hotărâtă să profite de orice oportunitate pentru a-i atrage atenția.

Andreea Popescu l-a bombardat cu telefoane pe Alexa și i-a cerut explicații

L-a căutat, s-a apropiat de el și a încercat să inițieze conversații. La un moment dat, Andreea și-a dat seama că vorbele nu mai sunt suficiente și a trecut la demonstrații practice. S-a ridicat de pe canapeaua pe care îl inghesuise pe antrenor și a început să îi danseze, doar, doar îi va smulge o reacție.

Andreea Popescu a încercat să îi atragă atenția lui Alexa prin toate mijloacele

Numai că Dan Alexa părea preocupat de absolut orice altceva. Dacă Andreea încerca să transmită mesaje subtile, acestea păreau să se lovească de un zid de beton. Antrenorul a rămas rece, distant și aproape impasibil. Mai mult, la un moment dat s-a ridicat și a plecat.

Si dacă ați crezut că am terminat, ei bine, vă spunem că de aici începe adevăratul spectacol.

Vizibil deranjată de faptul că antrenorul a lăsat-o singură, Andreea a ieșit imediat din club și a început să-l bombardeze cu apeluri. Conversația s-a încins rapid, iar bruneta i-a reproșat, deloc discret, că nu îi acordă atenție.

Andreea Popescu îi face reproșuri lui Alexa

După ce și-a vărsat tot oful, Andreea a rămas câteva minute bune pe ponton. A tras aer în piept, și-a pus ordine în gânduri și, într-un final, s-a liniștit. A plecat acasă, însă nu și-a abandonat misiunea. Cum a făcut, cum n-a făcut, a reușit să-l convingă pe Dan Alexa să vină la ea. La câteva zeci de minute de la plecarea brunetei, antrenorul și-a salutat prietenii și a plecat cu mașina spre locuința acesteia.

Ce putem înțelege noi din toată această poveste? Foarte simplu: să nu subestimezi niciodată determinarea unei femei care și-a pus ceva în minte. Altfel, riști să pățești ca Dan Alexa și să nu știi ce te-a lovit!

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