Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că va desfășura mai multe atacuri cu arme de precizie cu rază lungă de acțiune, lansate atât de pe uscat, cât și din aer sau de pe mare. De asemnea, vor avea loc atacuri cu drone împotriva unor obiective din Ucraina. Locuitorii din Tulcea au fost avertizați prin intermediul unui mesaj Ro-Alert.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă, iar locuitorii din Tulcea sunt din nou avertizați să se adăpostească. Ministrul Apărării de la Moscova a anunțat că vor avea mai multe atacuri cu arme de precizie și drone, pe o rază de lungă acțiune.

Joi, 30 iulie, în cursul dimineții, un proiectil neidentificat s-a prăbușit într-un sat din estul Poloniei, explodând. De asemenea, a fost detectată o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina

Reprezentanții Inspectoratului de Urgență Tulcea au anunțat că locuitorii din zona de nord a județului au primit avertizare Ro-Alert, în jurul orei 8:50. Mesajul emis le transmitea cetățenilor să se adăpostească în beciuri, pentru că exista posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert, au spus reprezentanții MApN.

De asemenea, alerta aeriană a încetat după aproximativ 40 de minute, așadar locuitorii din Tulcea sunt în siguranță.

Începând cu ora 09:37 a fost dispusă încetarea alertei aeriene, a spus ISU Tulcea.

Tot mai multe drone doborâte în spațiul aerian românesc

De la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, au fost semnalate 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc, potrivit Ministerului Apărării Naționale. În plus, MApN a transmis duminică o informare cu privire la actualizarea incidentelor.

De la începutul războiului, au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România. În 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național (ultima pe 26 iulie 2026). În circa 50 de situații au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României, precizează informarea.

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