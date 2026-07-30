Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită

În vara anului trecut, Mihai Zmărăndescu anunața despărțirea de Alexandra, femeia care l-a făcut tată pentru prima dată. Odată cu trecerea timpului, fiul lui Cătălin Zmărăndescu și-a refăcut viața alături de o altă femeie. Recent, el a încărcat pe social media primele imagini cu noua iubită.

Mihai Zmărăndescu și fosta lui parteneră de viață s-au logodit în anul 2022, la Paris, iar în anul 2023 au devenit părinții unui băiețel. La începutul anului 2025, cei doi și-au spus adio într-un mod cât de poate de decent și matur, de dragul fiului lor, micuțul Patrick.

„A fost o relație frumoasă, dar s-a încheiat, nu a mai mers. Noi am rămas în relații ok, asta e cel mai important, pentru copilul nostru. Eu aș vrea ca noi să fim diferiți față de restul părinților care s-au despărțit, care se ceartă, se jignesc. Eu fiind persoană publică, atunci când copilul va crește, va vedea informații și articole despre mine, despre noi. Nu aș vrea să vadă că mami și tati s-au certat. Vreau să știe că mereu, atât eu, cât și mama lui, au fost acolo de fiecare dată când a fost nevoie”, declara Mihai Zmărăndescu pentru CANCAN.RO.

Mihai Zmărăndescu, primele imagini cu noua iubită

La vremea respectivă, odată cu anunțul despărțirii de Alexandra, Zmărăndescu Jr. anunța că iubește din nou. Se pare că nici relația cu Alina, iubita de la acea vreme, nu a fost cu noroc.

Cei doi s-au despărțit, iar în prezent luptătorul MMA trăiește o poveste de iubire cu o altă domnișoară. Cei doi s-au afișat public recent, pe o rețea de socializare, unde au publicat primele imagini. Fără să îi dezvăluie identitatea, Zmărăndescu s-a lăsat filmat în timp ce își îmbrățișa iubita, lăsând imaginile romantice să vorbească de la sine – vezi imagini în GALERIA FOTO.

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