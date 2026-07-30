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Mesajul sfâșietor pe care părinții Anastasiei Piron l-au scris pe coroana funerară: ”Îngerul nostru”

De: Maria Roșca 30/07/2026 | 11:41
Mesajul sfâșietor pe care părinții Anastasiei Piron l-au scris pe coroana funerară: ”Îngerul nostru”
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Este o zi neagră pentru familia și apropiații Anastasiei Piron, tânăra de 22 de ani care și-a pierdut viața în urma unui accident feroviar în halta din Brănești. În aceste momente, părinții îndurerați își iau rămas bun de la fiica lor. 

Joi, 30 iulie, Anastasia Piron este condusă pe ultimul drum. Slujba de înmormântare are loc la Biserica  Sfântul Nicolae din Brănești, începând cu ora 11:00. Părinții, rudele, colegi, foști colegi și cei care au îndrăgit-o au ajuns la biserică încă de la primele ore ale dimineții, pregâtindu-se pentru cel mai greu moment.

Ce au scris părinții Anastasiei pe coroana funerară

Sunt momente apăsătoare la înmormântarea Anastasiei Prion. În timp ce curtea bisericii din Brănești s-a umplut de lumânări, candele, flori și coroane funerare, un mesaj dureros se întrezărește printre sutele de flori. Devastați de pierderea fulgerătoarea a propiului copil, părinții fetei au transmis un mesaj emoționant pe coroana funerară depusă la căpătâiul fetei, ca un ultim rămas-bun de la copila lor – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„Te vom iubi mereu, îngerul nostru care ai zburat la cer. Mami și tati.”, este mesajul de pe coroana funerară.

Coroana funerată depusă de părinții Anastasiei.

Reamintim că Anastasia Piron a fost văzută ultima dată vineri, 24 iulie, după o întâlnire cu tatăl ei. După ce s-au aflat împreună, aceasta i-a spus părintelui că merge să studieze la bibliotecă. În aceeași zi, tânăra de 22 de ani a fost lovită de tren în halta Brănești – vezi AICI informații despre ultimele 24 de ore din viața fetei.

Tot vineri seară, părinții au sesizat dispariția fetei la Poliție, după ce aceasta nu a mai putut fi contactată. Au urmat două zile de foc, în care Anastasia a fost căutată neîncetat. Din păcate, luni, 27 iulie, cel mai negru scenariu s-a adeverit. Anchetatorii au stabilit că femeia lovită de tren în Brănești era chiar Anastasia.

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

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