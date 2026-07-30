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Motivul pentru care Vica Blochina a decis să se mute cu iubitul: ”Cea mai grea decizie”

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 11:59
Motivul pentru care Vica Blochina a decis să se mute cu iubitul: ”Cea mai grea decizie”
Vica Blochina se mută cu noul iubit/sursa foto: social media
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Vica Blochina traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. După ce și-a găsit jumătatea la 51 de ani, numerologul a luat o decizie importantă. Ea a împărtășit cu urmăritorii ei că se va muta împreună cu iubitul ei.

Vica Blochina este una dintre cele mai cunoscute personalități din showbiz-ul românesc. Aceasta pare că și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele iubitului ei. Acum, blondina va trece la pasul următor și este în plin proces de mutare. Chiar dacă este fericită că își va petrece zilele și nopțile alături de partener, spune că este o perioadă stresantă, mai ales că nu i-a fost ușor să ia o astfel de decizie.

Vica Blochina se mută cu iubitul ei

Vedeta a spus pe rețelele de socializare că s-a hotărât cu greu să facă acest pas. Vica susține că nu este obișnuită să stea cu cineva în permanență în casă, însă, cu toate acestea, îi place să creadă că începe o etapă nouă și este optimistă.

Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și că o să mă mut, pentru că nu pot sta cu muncitorii în casă. O să mă mut în acest apartament superb și o să stau permanent cu iubitul meu. Aceasta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop (…) V-am spus că la mine totul este un nou început: renovarea, am scăpat de haine, iubit, mașină nouă. Este o nouă etapă a vieții mele, a transmis Vica Blochina în mediul online.

Deși are această reținere, pare să petreacă timp și singură. Blondina a fost surprinsă la Loft fără noul iubit la braț. Totuși, a atras toate privirile și are cu ce să se mândrească. După operație, aceasta a explicat că urmează un tratament cu „injectabile”, adică substanțele care controlează greutatea corporală.

Ea a dansat fără inhibiții, precum o adolescentă, iar vestimentația pentru care a optat, deși lejeră, i-a scos în evidență trupul de invidiat. Așadar, chiar dacă începe o nouă etapă, unele obiceiuri nu se vor schimba, iar Vica se va putea distra în continuare cu gașca ei, și poate și cu partenerul.

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