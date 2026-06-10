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Vica Blochina a atras toate privirile în costum de baie. Unde își petrece vacanța vedeta

De: Anca Chihaie 10/06/2026 | 20:27
Vica Blochina a atras toate privirile în costum de baie. Unde își petrece vacanța vedeta
Vica Blochina/sursă foto: capturi video
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Sezonul estival este în plină desfășurare, iar numeroase vedete aleg să își petreacă vacanțele în destinații exclusiviste. Printre acestea se numără și Vica Blochina, care a ales una dintre cele mai populare insule ale Greciei, Mykonos, loc recunoscut pentru peisajele spectaculoase, hotelurile luxoase și atmosfera vibrantă.

Fosta vedetă de televiziune profită din plin de zilele însorite și de peisajele de poveste ale insulei, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au atras rapid atenția admiratorilor. Vica s-a fotografiat pe plajă într-o ținută de vară îndrăzneață, punând în evidență rezultatele transformării fizice prin care a trecut în ultimii ani.

Vica Blochina a atras toate privirile în costum de baie

Apariția sa a stârnit numeroase reacții în mediul online, mulți dintre urmăritorii săi remarcând schimbările evidente ale siluetei. Vedeta afișează acum o formă fizică foarte bună, cu o siluetă tonifiată și un aspect care trădează multă disciplină și atenție acordată stilului de viață.

Vacanța din Mykonos pare să fie una dedicată relaxării și răsfățului. Din imaginile distribuite online se observă că Vica Blochina se bucură de facilitățile unui resort de lux, de plajele spectaculoase și de atmosfera exclusivistă pentru care insula este cunoscută în întreaga lume. Destinația este preferată de numeroase personalități internaționale și influenceri, fiind considerată unul dintre cele mai căutate locuri pentru vacanțele de vară.

Foto: Instagram

În ultimii ani, Vica Blochina a vorbit deschis despre lupta sa cu kilogramele în plus și despre dorința de a ajunge la forma fizică pe care și-a propus-o. Procesul de transformare nu a fost unul rapid, ci a presupus mai multe etape și o atenție constantă acordată sănătății și aspectului fizic.

”Eu fac în continuare, fac de patru, cinci luni. Cu operația am slăbit ceva, dar pe acestea le fac, da. Eu cred că asta este găselnișa secolului. Am prietene și din televiziune care bagă în ele (n.r. injecții de slăbit) și vând dietele. De ce minți? De ce să nu recunoști? Dacă mie îmi face bine lucrul acesta, eu le fac, da. Este singurul remediu care pe mine m-a slăbit”, a spus Vica Blochina.

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