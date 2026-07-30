Roxana Dobre și-a etalat comoara de 36.000 de euro. Ce cadou i-a făcut Florin Salam „reginei” lui, cu ocazia aniversării a 12 ani de relație

Florin Salam a făcut un gest de milioane pentru soția lui, Roxana Dobre, fapt care a atras cu sine împăcarea momentului în familia sa. Se cunoaște faptul că manelistul este un bărbat darnic atunci când vine vorba de cele mai importante femei din viața lui. În urmă cu trei ani, Florin i-a făcut cadou soției sale un bolid de lux de sute de mii de euro, mașină pe care Roxana o conduce și acum. În plus, nici bijuteriile de lux sau accesoriile de firmă nu lipsesc din garderoba brunetei, majoritatea oferite în dar de la darnicul ei soț. Și de această dată, Florin Salam a surprins-o pe soția lui cu un cadou impresionant care a legat-o și mai tare de familia lui. CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă în exclusivitate!

Relația dintre Florin Salam și Roxana Dobre a trecut testul timpului și, chiar și acum după 12 ani împreună și trei copii, cei doi formând unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbizul românesc. De-a lungul anilor, povestea lor de dragoste a fost intens urmărită de fani, iar gesturile romantice făcute de artist pentru soția sa au devenit frecvent subiect de discuție în spațiul public. Recent, Regele manelelor a făcut un gest de milioane pentru soția lui, care a atras cu sine împăcarea momentului! Și nu, nu ne referim la ei doi, ci la restul familiei. Iată ce am aflat.

Florin Salam, gest romantic pentru soția lui! A băgat adânc mâna în buzunar

Florin Salam este cunoscut ca un bărbat darnic și atent cu femeia din viața lui, iar recent a făcut un gest romantic pentru ea, care marchează cei 12 ani de când sunt împreună. Artistul i-a cumpărat soției sale un inel extravagant în valoare de 36.000 de euro! Bijuteria poartă semnătura casei intaliene de bijuterii: Pomellato și este una extrem de rară. Există doar 100 de astfel de exemplare în întreaga lume. Inelul este realizat din aur roz de 18 carate, cântărește 37 de grame și este bătut în zeci de diamante albe, roz și cenușii, dispuse într-un design sofisticat specific casei italiene de bijuterii. Roxana Dobre se afișează mândă cu bijuteria pe deget și nu ratează ocazia de a o expune în postările sale.

Interesant nu este doar faptul că Florin Salam a făcut un astfel de gest pentru soția lui, ci și locul de unde l-a cumpărat. Mai exact, sursele CANCAN.RO au aflat că artistul l-ar fi contactat chiar pe fostul său cumnat, Florin Albu, care mai noi comercializează bijuterii, să îi prezinte oferta. Desigur că, celebrul artist nu s-a lăsat până când nu a ales cea mai spectaculoasă bijuterie pentru soția lui. Acest gest nu doar că i-a apropiat și mai mult pe FS și Roxana, dar a creat armonie și pe partea cealaltă de familie.

Dacă până acum, Florin Albu era destul de îndepărtat de familia lui Salam, în urmă cu doi ani lucrurile începuseră să ia altă întorsătură. Nepoții lui, Betty și Dani, au decis să petreacă sărbătorile alături de ei, ulterior lucrurile au mers din ce în ce mai bine. Și Florin Salam s-a reapropiat de el, iar sursele noastre au aflat că inclusiv Roxanei i-a fost pe plac ( o înțelegem, mai ales după super bijuteria pe care a căpătat-o), astfel că legătura de familie s-a refăcut. Noi sperăm să îi țină cât mai mult și să auzim doar astfel de vești bune de la ei.

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