Atac cu rachetă balistică în Polonia. Autoritățile au găsit un crater de 10 metri

Atacurilor declanșate de ruși împotriva Ucrainei s-ar fi putut solda cu o nenorocire în Polonia. În noaptea de joi spre vineri (29-30 iulie) o explozie puternică a avut loc în estul țării, la aproximativ 75 kilometri de granița cu Ucraina. În urma verificărilor, polițiștii au găsit un crater de aproximativ 10 metri lățime, precum și fragmente împrăștiate ale unui obiect neidentificat.

Atacul cu rachete și drone a avut loc în apropiere de satul Tarnawa-Koloni din vestul Poloniei, la aproximativ 75 de kilometri distanță de granița cu Ucraina, după ce autoritățile au primit o sesizare privind o explozie puternică. În cursul nopții trecute, Polonia și-a mobilizat forțele aeriene pentru a-și proteja spațiul aerian, în timp ce Rusia a lansat un atac cu rachete și drone la scară largă, care viza vestul Ucrainei.

Ofițerii trimiși la fața locului au găsit un crater într-un câmp situat la aproximativ 2 kilometri de cele mai apropiate case, precum și fragmente împrăștiate ale unui obiect neidentificat, a precizat poliția din orașul vecin Lublin într-un comunicat.

Atac cu rachetă balistică în Polonia

Cauza exploziei, care s-a soldat cu un crater de aproximativ 10 metri lățime, rămâne neclară. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că a fost o noapte extrem de dificilă pentru sistemele de apărare aeriană și de detectare a inamicilor, adăugând că autoritățile lucrează în prezent pentru a stabili ce tip de obiect a căzut în apropierea satului Tarnawa-Kolonia.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a confirmat că a avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez în timpul atacului cu rachete la scară largă al Rusiei asupra vestului Ucrainei. Potrivit prim-ministrului Poloniei, toate probele indică faptul că explozia ar fi fost provocată de o rachetă balistică rusească Kh-101.

„Toate indiciile arată că a fost o rachetă balistică rusească Kh-101, dar vrem să fim 100% siguri de tipul de rachetă și de cine a lansat-o. ”, a declarat premierul Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, într-o reuniune de urgență, notează Digi24.

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