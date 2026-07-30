O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale Române a fost vizat

Joi, 30 iulie, a avut loc o nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Incidentul s-a petrecut la doar o zi după ce o altă amenințare a condus la evacuarea Porții 1 și a Terminalului de Pasageri. Activitatea a fost reluată la scurt timp după ce s-au efectuat verificările necesare.

Încă o alertă a avut loc în Portul Constanța. De această dată a fost vizat sediul Autorității Navale Române. Zona a fost imediat evacuată, însă la scurt timp după verificări, s-a stabilit că alerta a fost una falsă. În ultimele 24 de ore, este a doua alertă. Totodată, amenințarea a venit tot prin mesaje generate de AI și apeluri internaționale.

O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța

Miercuri, 29 iulie, portul a fost împânzit de autorități, după ce un angajat al aceleiași instituții a primit un mesaj prin care i s-a transmis că bomba se afla la gara maritimă. Oamenii din clădirile apropiate au fost evacuați rapid, iar echipajele specializate au efectuat verificări la fața locului. Joi, 30 iulie, a avut loc același tip de amenințare, însă de această dată, a fost vizat sediul Autorității Navale Române.

În urma investigațiilor, aceștia au constatat că alarmele erau false, astfel că activitatea în port a putut fi reluată. Pe de altă parte, oficialii continuă să facă cercetări pentru identificarea persoanelor care se află în spatele acestor amenințări.

Ce a transmis prefectul din Constanța

Adrian-Teodor Picioiu a avut o reacție imediată. Acesta a transmis că a fost recepționat acel mesaj audio din partea unor persoane necunoscute, care au spus că ar exista bombe în zona Terminalului de Pasageri din Portul Constanța. De asemenea, le-a comunicat localnicilor să își păstreze calmul, pentru că nu este nimic îngrijorător. În plus, a mai precizat că s-au dispus toate măsurile de siguranță.

ANR a anunțat că la ora 11.26 a fost înregistrat un apel la 112, prin care un angajat ANR informează că pe rețeaua telefonică a instituției a recepționat un mesaj audio înregistrat în limba română, privind existența unor bombe în zona Terminalului Pasageri din portul Constanța. Structurile cu atribuții în domeniu desfășoară verificări și monitorizează situația. Nu sunt dispuse măsuri de evacuare în Port, însă accesul în port a fost oprit. Am rugămintea la calm și transmit populației că nu sunt elemente de îngrijorare și să aibă încredere în instituțiile statului, a transmis Adrian-Teodor Picioiu, prefectul din Constanța.

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