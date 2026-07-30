Acasă » Știri » O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale Române a fost vizat

O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale Române a fost vizat

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 13:49
O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Sediul Autorității Navale Române a fost vizat
Amenințare cu bombă la ANR/ sursa foto: social media ANR
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Joi, 30 iulie, a avut loc o nouă alertă cu bombă în Portul Constanța. Incidentul s-a petrecut la doar o zi după ce o altă amenințare a condus la evacuarea Porții 1 și a Terminalului de Pasageri. Activitatea a fost reluată la scurt timp după ce s-au efectuat verificările necesare.

Încă o alertă a avut loc în Portul Constanța. De această dată a fost vizat sediul Autorității Navale Române. Zona a fost imediat evacuată, însă la scurt timp după verificări, s-a stabilit că alerta a fost una falsă. În ultimele 24 de ore, este a doua alertă. Totodată, amenințarea a venit tot prin mesaje generate de AI și apeluri internaționale.

O nouă alertă cu bombă în Portul Constanța

Miercuri, 29 iulie, portul a fost împânzit de autorități, după ce un angajat al aceleiași instituții a primit un mesaj prin care i s-a transmis că bomba se afla la gara maritimă. Oamenii din clădirile apropiate au fost evacuați rapid, iar echipajele specializate au efectuat verificări la fața locului. Joi, 30 iulie, a avut loc același tip de amenințare, însă de această dată, a fost vizat sediul Autorității Navale Române.

În urma investigațiilor, aceștia au constatat că alarmele erau false, astfel că activitatea în port a putut fi reluată. Pe de altă parte, oficialii continuă să facă cercetări pentru identificarea persoanelor care se află în spatele acestor amenințări.

Ce a transmis prefectul din Constanța

Adrian-Teodor Picioiu a avut o reacție imediată. Acesta a transmis că a fost recepționat acel mesaj audio din partea unor persoane necunoscute, care au spus că ar exista bombe în zona Terminalului de Pasageri din Portul Constanța. De asemenea, le-a comunicat localnicilor să își păstreze calmul, pentru că nu este nimic îngrijorător. În plus, a mai precizat că s-au dispus toate măsurile de siguranță.

ANR a anunțat că la ora 11.26 a fost înregistrat un apel la 112, prin care un angajat ANR informează că pe rețeaua telefonică a instituției a recepționat un mesaj audio înregistrat în limba română, privind existența unor bombe în zona Terminalului Pasageri din portul Constanța. Structurile cu atribuții în domeniu desfășoară verificări și monitorizează situația. Nu sunt dispuse măsuri de evacuare în Port, însă accesul în port a fost oprit. Am rugămintea la calm și transmit populației că nu sunt elemente de îngrijorare și să aibă încredere în instituțiile statului, a transmis Adrian-Teodor Picioiu, prefectul din Constanța.

VEZI ȘI: Amenințare cu bomba în Portul Constanța. Toate persoanele au fost evacuate

Panică pe aeroportul din Frankfurt, după ce un român a spus că are o bombă în bagaj. Autoritățile s-au mobilizat imediat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Atenție, șoferi! Persoanele care pot rămâne fără permis de conducere, după expirare
Știri
Atenție, șoferi! Persoanele care pot rămâne fără permis de conducere, după expirare
Cu ce boală se confruntă Miruna, fata care a luat o bacterie de pe litoral? Este ținută în viață de ecmo
Știri
Cu ce boală se confruntă Miruna, fata care a luat o bacterie de pe litoral? Este ținută în…
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
După ce „au făcut curățenie și au aprins lumina”, useriștii își transferă nevestele în Capitală. Irineu Darău a semnat detașarea la Ministerul Economiei a soției secretarului general al Guvernului, fostul șef de cabinet al lui Fritz. Explicațiile ministrului pentru Gândul
Gandul.ro
După ce „au făcut curățenie și au aprins lumina”, useriștii își transferă nevestele...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un nou capitol al vieții începe pentru acești nativi
Click.ro
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
Digi24
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară,...
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
go4it.ro
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
După ce „au făcut curățenie și au aprins lumina”, useriștii își transferă nevestele în Capitală. Irineu Darău a semnat detașarea la Ministerul Economiei a soției secretarului general al Guvernului, fostul șef de cabinet al lui Fritz. Explicațiile ministrului pentru Gândul
Gandul.ro
După ce „au făcut curățenie și au aprins lumina”, useriștii își transferă nevestele în Capitală....
Tags:
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Găina vitezistă
BANCUL ZILEI | Găina vitezistă
Atenție, șoferi! Persoanele care pot rămâne fără permis de conducere, după expirare
Atenție, șoferi! Persoanele care pot rămâne fără permis de conducere, după expirare
Roxana Dobre și-a etalat comoara de 36.000 de euro. Ce cadou i-a făcut Florin Salam „reginei” ...
Roxana Dobre și-a etalat comoara de 36.000 de euro. Ce cadou i-a făcut Florin Salam „reginei” lui, cu ocazia aniversării a 12 ani de relație
Cu ce boală se confruntă Miruna, fata care a luat o bacterie de pe litoral? Este ținută în viață ...
Cu ce boală se confruntă Miruna, fata care a luat o bacterie de pe litoral? Este ținută în viață de ecmo
Dan Negru, Irina Baianț și Fanfara Reprezentativă a Forțelor Navale au celebrat Ziua Imnului Național ...
Dan Negru, Irina Baianț și Fanfara Reprezentativă a Forțelor Navale au celebrat Ziua Imnului Național la NIBIRU, în fața a 25.000 de oameni
Locul spectaculos din Macedonia care a cucerit inimile turiștilor români. Cât costă un concediu aici
Locul spectaculos din Macedonia care a cucerit inimile turiștilor români. Cât costă un concediu aici
Vezi toate știrile