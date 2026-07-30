Ce semnifică sicriul alb în care este înmormântată Anastasia Piron. Alegerea nu a fost făcută la întâmplare

Joi, 30 iulie, Anastasia Piron a fost condusă pe ultimul drum. Slujba de înmormântare a avut loc în Brănești, la biserica Sfântul Nicolae, unde zeci de persoane au venit la căpătâiul fetei de 22 de ani să își ia rămas bun. Tânăra își va dormi somnul de veci într-un coșciug alb, alegere care nu a fost făcută la întâmplare.

Anastasia Piron a fost înmormântată joi, 30 iulie, în Brănești, localitatea în care, printr-o coincidența stranie, și-a pierdut viața. Ceremonia de înhumarea a început la ora 11:00, iar în curtea bisericii au fost prezente zeci de persoane (rude, prieteni și cunoscuți) pentru a-și lua adio de la tânăra de 22 de ani – vezi AICI primele imagini de la slujba de înmormântare.

Care este semnificația sicriului alb în care este înmormântată Anastasia Piron

Anastasia Piron a încetat din viață la doar 22 de ani, în urma unui accident feroviar. Tânără și cu visuri mărețe, ea a lăsat în urmă o familie greu încercată de suferință și povara unor întrebări care, momentan, rămân fără răspuns. Mama, tatăl și fratele ei au decis să o înmormânteze pe Anastasia într-un sicriu alb. Alegerea nu a fost făcută la întâmplare, ci având o semnificație aparte.

Albul este adesea asociat cu puritatea, incocența și pacea. Este o alegere comună pentru înmormântările creștine. În general, acesta este văzut ca un simbol al tradiției persoanei decedate către o viață de apoi veșnică. Albul reprezintă o viață curată, fără păcate mari, a unui suflet pur care se întoarce direct la Dumnezeu. Din punct de vedere bisericesc, albul reprezintă doliu curat și Lumină Divină, Înviere și speranță.

Cum a murit Anastasia Piron

Anastasia Piron a fost văzută ultima dată vineri, 24 iulie, după o întâlnire cu tatăl ei. Înainte de despărțire, aceasta i-a spus părintelui că merge să studieze la bibliotecă. În aceeași zi, tânăra de 22 de ani a fost lovită de tren în halta Brănești. Deoarece nu avea acte asupra ei, autoritățile nu au putut să o identifice pe loc, acest lucru fiind confirmat mai târziu.

Tot acea zi, părinții au sesizat dispariția fetei la Poliție, fiind emis un mesaj Ro-Alert, după ce aceasta nu a mai putut fi contactată. Au urmat două zile de foc, în care Anastasia a fost căutată neîncetat. Familia fetei a sperat până în ultimele momente într-o minune. Din nefericire, cele mai negre gânduri s-au adeverit vineri, 27 iulie, când oamenii legii au confirmat că trupul victimei lovite de tren în halta Brănești este al Anastasiei.

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Mesajul sfâșietor pe care părinții Anastasiei Piron l-au scris pe coroana funerară: ”Îngerul nostru”