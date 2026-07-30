Locul spectaculos din Macedonia care a cucerit inimile turiștilor români. Cât costă un concediu aici

Aceasta este cea mai cunoscută destinație turistică din Macedonia de Nord, iar vara orașul se umple de vizitatori. Orașul este supranumit „Ierusalimul Balcanilor” datorită numărului impresionant de biserici. Legenda spune că Ohrid are 365 de biserici, câte una pentru fiecare zi a anului. Nu se știe dacă numărul este exact, însă aproape oriunde te afli în oraș poți vedea turla unei biserici. Iar dacă nu observi una, cu siguranță vei descoperi alta la următorul colț de stradă. Iată locul spectaculos din Macedonia care i-a cucerit și pe români.

Ohrid, cea mai cunoscută destinație din Macedonia

Ohrid poate fi împărțit în două zone principale: centrul vechi, cu străduțe înguste și întortocheate, și partea nouă a orașului, mai modernă și mai puțin spectaculoasă din punct de vedere arhitectural.

Orașul vechi se întinde chiar pe malul Lacului Ohrid, ale cărui ape limpezi spală și strălucesc peste plajele acoperite cu pietriș.

De-a lungul malului se află numeroase baruri și terase, locuri ideale pentru a te opri la o bere rece sau o băutură răcoritoare după o zi petrecută explorând orașul.

O pasarelă din lemn, construită chiar deasupra apei, leagă centrul vechi de unul dintre cele mai fotografiate locuri din Ohrid – Biserica Sfântul Ioan Teologul din Kaneo.

În interiorul orașului vechi, străduțele pietruite, înguste și foarte curate urcă în serpentine pe deal, printre case cu acoperișuri din țiglă roșie și clădiri istorice.

Florile colorate împodobesc numeroase colțuri ale orașului, iar monumentele istorice apar la tot pasul.

Pe măsură ce urci treptele înguste până în partea de sus a dealului, vei fi răsplătit cu unele dintre cele mai frumoase priveliști asupra Lacului Ohrid. De aici poți admira apa de un albastru-verzui intens, care pare să se piardă în ceața ce acoperă adesea partea sudică a lacului, în timp ce munții înconjoară lacul din trei direcții.

Acoperișurile roșii ale caselor coboară în trepte spre mal, iar din loc în loc apar clădiri impunătoare, cel mai adesea biserici, care domină peisajul.

Din piața centrală aflată pe malul lacului poți ajunge pe animata stradă Old Bazaar, unde găsești magazine cu suveniruri, restaurante și terase.

Ce să vizitezi în Ohrid

Situat între Albania și Macedonia de Nord, Lacul Ohrid este unul dintre cele mai vechi lacuri din Europa, având o vechime estimată la aproximativ 1,5 milioane de ani. Primele așezări umane din zonă datează de aproape 8.000 de ani.

Pe malul macedonean se află orașul Ohrid, o destinație care îmbină patrimoniul istoric cu peisajele spectaculoase. Ziua poți explora străduțele pline de case tradiționale din lemn și biserici vechi, iar seara te poți opri într-o cramă sau o tavernă unde sunt servite vinuri și brânzeturi locale.

Centrul vechi al orașului, cu influențe bizantine și otomane, este pietonal, ceea ce îl face ideal pentru plimbări. Străzile pietruite urcă și coboară pe dealurile care înconjoară lacul, oferind priveliști impresionante.

Pe strada Tsar Samoil se află Casa Familiei Robevci, o reședință construită în secolul al XIX-lea pentru o familie înstărită de comercianți. Deși exteriorul este simplu, interiorul adăpostește mobilier din lemn sculptat, obiecte arheologice și piese din argint descoperite în regiune.

Tot pe această stradă pot fi vizitate ateliere de filigran din argint și magazinele renumite pentru perlele din Ohrid. Acestea nu sunt perle naturale, ci sunt realizate din solzii unui pește numit bleak, printr-o tehnică secretă cunoscută doar de două familii locale, Filev și Talev. Vitrinele magazinelor sunt pline de coliere și bijuterii care strălucesc asemenea perlelor autentice.

Păstrăvul de Ohrid, specie protejată și endemică, nu este servit în restaurante. În schimb, meniurile includ alte specii de pește proaspăt din lac. Unul dintre cele mai populare restaurante este Kaneo Letna Bavcha & Restaurant, amplasat chiar deasupra apei și accesibil printr-o pasarelă din lemn. Aici poți încerca belvica, un pește din familia somonului preparat cu usturoi, sau crap de Ohrid cu pătrunjel. Restaurantul este foarte căutat, mai ales la apus, când mulți turiști și localnici se adună în apropierea Bisericii Sfântul Ioan din Kaneo pentru a admira soarele care apune peste lac. Nu de puține ori, acest loc devine decor pentru cereri în căsătorie.

Biserica Sfântul Ioan din Kaneo, construită în secolul al XIII-lea, merită și ea vizitată. Frescele sale s-au păstrat într-o stare foarte bună datorită poziției adăpostite pe stâncă și microclimatului din zonă.

O altă excursie populară este cea cu barca spre Mănăstirea Sfântul Naum, aflată în partea sudică a lacului. Pe traseu, multe ambarcațiuni opresc și la mica biserică Sfânta Maria Zaumska, construită într-un loc izolat, pe malul lacului, unde se poate ajunge doar pe apă. Tururile mai mici oferă timp suficient pentru a admira peisajele și viața de zi cu zi de pe malul lacului.

La Mănăstirea Sfântul Naum pot fi văzuți frecvent pelerini ortodocși care vin să se roage la mormântul sfântului. Sfântul Naum a trăit în secolele IX-X și este considerat unul dintre cei care au contribuit la răspândirea alfabetului chirilic în lumea slavă. O legendă locală spune că, dacă îți apropii urechea de mormântul său, îi poți auzi încă bătăile inimii.

La câteva minute de mers pe jos de mănăstire se află unul dintre izvoarele care alimentează Lacul Ohrid. În total, aproximativ 45 de izvoare contribuie la apa extrem de limpede a lacului, unde vizibilitatea poate ajunge până la 20 de metri.

Un alt obiectiv foarte vizitat este Muzeul Bay of Bones, o reconstrucție a unei așezări preistorice ridicate pe piloni deasupra apei. În interiorul colibelor cu acoperiș din stuf sunt prezentate modul de viață și obiceiurile comunităților care au trăit aici între anii 1200 și 600 î.Hr. Vizitatorii pot afla cum pescuiau locuitorii de atunci și cum își pregăteau hrana. Scafandrii autorizați pot explora și situl arheologic subacvatic prin intermediul centrului de scufundări Amfora.

Ohrid este cunoscut și pentru atmosfera sa de seară. De-a lungul promenadei de pe malul lacului se află numeroase restaurante și baruri unde au loc concerte live. Turiștii pot asculta muzică acustică, formații tradiționale, rock sau ritmuri latino, în timp ce se bucură de preparate locale și băuturi la prețuri accesibile.

Pentru cei care preferă liniștea, lacul poate fi explorat și cu caiacul sau pe placa de paddleboard, în zona Kaneo și până la plaja Labino, înconjurată de pini și platani. Este unul dintre cele mai liniștite locuri din Ohrid, unde natura și peisajele au rămas aproape neschimbate de mii de ani.

Cât costă un concediu aici

Ohrid este considerat una dintre cele mai accesibile destinații turistice din Europa. Prețurile sunt mai mici decât în multe stațiuni de pe litoralul mediteranean, iar costurile pentru mâncare, băuturi și atracții sunt prietenoase cu orice buget.

Moneda oficială este denarul macedonean (MKD), nu euro. Totuși, în multe locuri poți plăti și cu cardul, iar casele de schimb valutar sunt ușor de găsit.

În funcție de stilul de călătorie, bugetul zilnic poate arăta astfel:

Buget redus: aproximativ 20 de euro pe zi.

Buget mediu: aproximativ 60 de euro pe zi.

Vacanță premium: aproximativ 140 de euro pe zi.

Pentru cei care călătoresc cu un buget redus, cheltuielile zilnice includ aproximativ 10 euro pentru cazare, 5 euro pentru mâncare, 2 euro pentru transport, 3 euro pentru activități și 2 euro pentru băuturi.

Dacă alegi o vacanță de nivel mediu, poți estima aproximativ 30-40 de euro pe noapte pentru cazare, în jur d 15 euro pentru mese, 7-8 euro pentru atracții turistice și cam 8 euro pentru băuturi.

Cazarea reprezintă, de regulă, cea mai mare parte din bugetul unei vacanțe în Ohrid, mai ales în sezonul de vârf, din iulie și august.

În extrasezon, o cameră dublă la un hotel de categorie medie poate costa în jur de 30 de euro pe noapte. În lunile de vară, același tip de cazare ajunge, de regulă, la 55-70 de euro pe noapte.

Rezervă cazarea din timp sau sau alege lunile mai și iunie ori începutul lunii septembrie, când prețurile sunt mai mici, iar stațiunea este mai puțin aglomerată.

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