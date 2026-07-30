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Cu ce boală se confruntă Miruna, fata care a luat o bacterie de pe litoral? Este ținută în viață de ecmo

De: Alina Drăgan 30/07/2026 | 14:32
Cu ce boală se confruntă Miruna, fata care a luat o bacterie de pe litoral? Este ținută în viață de ecmo
Cu ce boală se confruntă Miruna, fata care a luat o bacterie de pe litoral /Foto: Pompieri SMURD
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Noi informații apar în cazul Mirunei, tânăra de 18 ani ce este ținută în viață doar de ECMO. Medicii au aflat de ce boală suferă. Se pare că viața acesteia este pusă în pericol de o bacterie pe care ar fi luat-o de pe litoral, din apa mării. Ce afecțiune au indicat analizele?

Starea de sănătate a Mirunei a început să se agraveze la câteva zile după ce s-a întors dintr-o vacanță pe litoral. Inițial, fata se plângea de o tuse supărătoare după ce se întorsese de la mare. La câteva zile, starea acesteia s-a înrăutățit brusc.

Tânăra a ajuns la spitalul din Craiova, medicii suspectând că ar fi vorba despre o meningită. Un prieten cu care petrecuse pe plajă ieșise pozitiv. Analizele au infirmat, însă, primele temeri.

Cu ce boală se confruntă Miruna, fata care a luat o bacterie de pe litoral

Fără un diagnostic și un tratament clar, starea Mirunei s-a înrăutățit. A fost transferată de la Craiova la Bucureşti, conectată la un aparat ECMO, un sistem care preia funcțiile inimii și plămânilor până la vindecarea acestora. E o premieră în România. Pacienta a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca cu un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne.

„Rezultatul culturilor a ieşit şi primeşte tratament ghidat. Există nişte rezultate. S-a mai stabilizat faţă de momentul critic în care am văzut-o prima oară şi aşteptăm şi un răspuns la tratamentul instituit. Probabil este unul dintre cele mai dificile tipuri de transferuri între spitale, dar a mers cu brio tot ce s-a desfăşurat”, a declarat Cosmin Andrei, medic specialist ATI.

Acum, după numeroase analize, medicii au aflat de ce boală suferă Miruna. Analizele au arătat că tânăra suferă de leptospiroză, bacterie pe care ar fi luat-o din apa mării. Diagnosticul a venit târziu pentru că tânăra nu prezenta simptomele obişnuite. Leptospiroza este o infecție gravă produsă de bacteria Leptospira, care se transmite de la animale la om prin apă sau sol contaminate.

 

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