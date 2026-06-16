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Alertă pe litoral! O bacterie periculoasă se răspândește în Marea Neagră

De: David Ioan 16/06/2026 | 23:48
Alertă pe litoral! O bacterie periculoasă se răspândește în Marea Neagră
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Bacteriile periculoase din genul Vibrio, recunoscute pentru toxinele care pot distruge rapid țesuturile umane, sunt raportate tot mai des în Marea Neagră, pe fondul încălzirii apelor. Fenomenul este vizibil și în alte regiuni ale lumii, iar un caz recent din Florida, unde un adolescent de 17 ani a ajuns la spital după ce a înotat în mare, readuce în atenție riscurile asociate cu Vibrio vulnificus, supranumită „bacteria devoratoare de carne”.

Incidentul din Statele Unite subliniază gravitatea infecțiilor provocate de această bacterie, identificată și în anumite zone din Europa, inclusiv în apele Mării Negre. Specialiștii atrag atenția că sezonul cald favorizează dezvoltarea acestor microorganisme, iar persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai expuse formelor severe de boală.

Alertă pe litoral!

Vibrioza, infecția provocată de bacteriile Vibrio, este asociată în special cu apele calde și cu salinitate redusă. În Europa, prezența lor este documentată în Marea Baltică, Marea Nordului și Marea Neagră. Creșterea temperaturii apei și scăderea salinității, fenomene atribuite schimbărilor climatice, au dus la o creștere a numărului de cazuri în țările nordice, chiar dacă incidența generală rămâne scăzută.

Autoritățile europene avertizează că verile cu episoade prelungite de caniculă creează condiții ideale pentru proliferarea bacteriilor Vibrio. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a confirmat că astfel de condiții devin tot mai frecvente în anumite regiuni ale continentului.

Infecțiile pot fi cauzate de mai multe specii, printre care Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus și Vibrio alginolyticus. În cazurile grave, bacteriile pot provoca fasciită necrozantă, o afecțiune care distruge rapid țesuturile și poate necesita intervenții medicale de urgență, inclusiv amputări.

Transmiterea are loc în principal prin consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate termic, precum stridiile și midiile. Infecția poate apărea și prin înghițirea apei contaminate sau prin pătrunderea bacteriilor în organism prin răni deschise. Boala nu se transmite între oameni.

O bacterie periculoasă se răspândește în Marea Neagră

Persoanele cu boli hepatice, diabet, cancer, HIV sau cele aflate sub tratamente care slăbesc sistemul imunitar sunt mai vulnerabile. Conform datelor CDC, aproximativ 20% dintre pacienții infectați cu Vibrio vulnificus mor în primele două zile de la debutul simptomelor, iar în SUA sunt raportate anual circa 80.000 de cazuri de vibrioză.

Simptomele variază în funcție de forma infecției, dar includ frecvent diaree, crampe abdominale, greață, febră și frisoane. Dacă bacteria ajunge în sânge, pot apărea hipotensiune severă și leziuni cutanate. Infecțiile la nivelul rănilor se manifestă prin roșeață, durere, umflare și secreții.

În Europa, cele mai afectate zone sunt Marea Baltică și regiunile de coastă ale țărilor riverane, dar bacteriile sunt prezente și în Marea Nordului și Marea Neagră, unde pot afecta România, Bulgaria, Turcia și Ucraina. În anul 2018, la nivel european au fost raportate 445 de cazuri, cel mai ridicat număr înregistrat până acum.

Pentru reducerea riscului de infectare, specialiștii recomandă evitarea consumului de fructe de mare crude, precum și evitarea înotului în ape salmastre sau sărate atunci când există răni deschise. Dacă o leziune apare în timpul înotului, este indicată ieșirea imediată din apă și curățarea atentă a zonei afectate.

Persoanele cu afecțiuni preexistente sau cu imunitate scăzută ar trebui să consulte un medic înainte de expunerea la ape de coastă. Zonele salmastre, precum estuarele și golfurile, sunt deosebit de favorabile dezvoltării bacteriilor Vibrio, deoarece combină apa dulce cu cea sărată și permit supraviețuirea și multiplicarea rapidă a microorganismelor.

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