Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem. Mama actriței, dezvăluiri de ultimă oră: ”Când am intrat în camera ei, am văzut...”

Mama lui Ece Irtem a făcut declarații care schimbă perspectiva asupra ultimelor ore din viața actriței. La doar 35 de ani, interpreta personajului Işıl din „Kızılcık Şerbeti” a murit în locuința sa, unde se afla împreună cu mama ei.

Avocatul Uğur Gökkoyun a transmis că primele indicii indică un posibil stop cardiac, însă cauza exactă urmează să fie stabilită prin autopsie, ancheta fiind încă în desfășurare.

Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem

Acesta a precizat că publicul va fi informat după finalizarea raportului medico‑legal și a transmis condoleanțe familiei și admiratorilor actriței. Subiectul a căpătat o nouă dimensiune după ce emisiunea „Cansu Canan ile Yeni Sayfa” de la Show TV a prezentat declarația oficială dată poliției de mama lui Ece Irtem, Nuriye Irtem.

Potrivit acestei declarații, cele două au participat în seara respectivă la o aniversare într-un local aflat pe aceeași stradă cu locuința lor, ajungând acolo la ora 17:51. Au sărbătorit, au tăiat tortul și s-au întors acasă la ora 20:36.

Mama a povestit că și-a ajutat fiica să se pregătească de culcare după ce aceasta și-a luat tratamentul antidepresiv și a consumat alcool. A menționat că a auzit-o ridicându-se în timpul nopții pentru a merge la baie, apoi liniștea s-a reinstalat. Dimineața, când a chemat-o la micul dejun și nu a primit niciun răspuns, a intrat în cameră.

„Când am intrat în camera ei, am văzut un lichid neplăcut ieșind din gura ei. A consumat mult alcool și folosea, de asemenea, medicamente antidepresive puternice”, a declarat Nuriye Irtem.

Mama actriţei rupe tăcerea

Înmormântarea actriței urmează să aibă loc în İzmir, orașul în care a crescut, unde va fi condusă pe ultimul drum.

Ece Irtem s-a născut în Sivas, pe 14 iunie 1991, și a studiat canto de operă la Universitatea Yaşar. A debutat în 2014 în serialul „Kaçak Gelinler”, iar de-a lungul anilor a apărut în producții precum „O Hayat Benim”, „Şeref Meselesi”, „Kertenkele: Yeniden Doğuş”, „Yeni Gelin”, „Payitaht Abdülhamid”, „Bay Yanlış”, „Mahkum”, „Yasak Elma” și „Aile”. Ultimul ei rol a fost cel al lui Işıl în „Kızılcık Şerbeti”.

CITEŞTE ŞI: Ultimele imagini cu Ece Irtem în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere

Doliu în lumea filmului! Celebra actriță a fost găsită moartă în casă. Avea doar 35 de ani