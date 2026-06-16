Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem. Mama actriței, dezvăluiri de ultimă oră: ”Când am intrat în camera ei, am văzut…”

Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem. Mama actriței, dezvăluiri de ultimă oră: ”Când am intrat în camera ei, am văzut…”

De: David Ioan 16/06/2026 | 20:19
Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem. Mama actriței, dezvăluiri de ultimă oră: ”Când am intrat în camera ei, am văzut...”
Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mama lui Ece Irtem a făcut declarații care schimbă perspectiva asupra ultimelor ore din viața actriței. La doar 35 de ani, interpreta personajului Işıl din „Kızılcık Şerbeti” a murit în locuința sa, unde se afla împreună cu mama ei.

Avocatul Uğur Gökkoyun a transmis că primele indicii indică un posibil stop cardiac, însă cauza exactă urmează să fie stabilită prin autopsie, ancheta fiind încă în desfășurare.

Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem

Acesta a precizat că publicul va fi informat după finalizarea raportului medico‑legal și a transmis condoleanțe familiei și admiratorilor actriței. Subiectul a căpătat o nouă dimensiune după ce emisiunea „Cansu Canan ile Yeni Sayfa” de la Show TV a prezentat declarația oficială dată poliției de mama lui Ece Irtem, Nuriye Irtem.

Potrivit acestei declarații, cele două au participat în seara respectivă la o aniversare într-un local aflat pe aceeași stradă cu locuința lor, ajungând acolo la ora 17:51. Au sărbătorit, au tăiat tortul și s-au întors acasă la ora 20:36.

Mama a povestit că și-a ajutat fiica să se pregătească de culcare după ce aceasta și-a luat tratamentul antidepresiv și a consumat alcool. A menționat că a auzit-o ridicându-se în timpul nopții pentru a merge la baie, apoi liniștea s-a reinstalat. Dimineața, când a chemat-o la micul dejun și nu a primit niciun răspuns, a intrat în cameră.

„Când am intrat în camera ei, am văzut un lichid neplăcut ieșind din gura ei. A consumat mult alcool și folosea, de asemenea, medicamente antidepresive puternice”, a declarat Nuriye Irtem.

Mama actriţei rupe tăcerea

Înmormântarea actriței urmează să aibă loc în İzmir, orașul în care a crescut, unde va fi condusă pe ultimul drum.

Ece Irtem s-a născut în Sivas, pe 14 iunie 1991, și a studiat canto de operă la Universitatea Yaşar. A debutat în 2014 în serialul „Kaçak Gelinler”, iar de-a lungul anilor a apărut în producții precum „O Hayat Benim”, „Şeref Meselesi”, „Kertenkele: Yeniden Doğuş”, „Yeni Gelin”, „Payitaht Abdülhamid”, „Bay Yanlış”, „Mahkum”, „Yasak Elma” și „Aile”. Ultimul ei rol a fost cel al lui Işıl în „Kızılcık Şerbeti”.

CITEŞTE ŞI: Ultimele imagini cu Ece Irtem în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere

Doliu în lumea filmului! Celebra actriță a fost găsită moartă în casă. Avea doar 35 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Produsul de 12,99 de lei pe care Lidl îl oferă clienților în Săptămâna Americană
Știri
Produsul de 12,99 de lei pe care Lidl îl oferă clienților în Săptămâna Americană
Luminița Anghel, în doliu! Astăzi și-a înmormântat singura soră: ”S-a dus alături de părinții noștri”
Știri
Luminița Anghel, în doliu! Astăzi și-a înmormântat singura soră: ”S-a dus alături de părinții noștri”
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Mediafax
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la Joker și-a ridicat premiul: „Pentru mine este un nou început”
Adevarul
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la...
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari...
Macron și Zelenski, FILMAȚI discutând despre cum plănuiesc să-l „gestioneze” pe Trump
Mediafax
Macron și Zelenski, FILMAȚI discutând despre cum plănuiesc să-l „gestioneze” pe Trump
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Luminița Anghel, în doliu. Sora cântăreței s-a stins din viață: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”
Click.ro
Luminița Anghel, în doliu. Sora cântăreței s-a stins din viață: „S-a dus alături de părinții...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
ULTIMA ORĂ
Mișcarea-surpriză făcută de Claudia Pătrășcanu în procesul cu Gabi Bădălău pentru pensia alimentară. ...
Mișcarea-surpriză făcută de Claudia Pătrășcanu în procesul cu Gabi Bădălău pentru pensia alimentară. Ce acuzații a lansat artista despre familia fostului soț
Produsul de 12,99 de lei pe care Lidl îl oferă clienților în Săptămâna Americană
Produsul de 12,99 de lei pe care Lidl îl oferă clienților în Săptămâna Americană
Luminița Anghel, în doliu! Astăzi și-a înmormântat singura soră: ”S-a dus alături de părinții ...
Luminița Anghel, în doliu! Astăzi și-a înmormântat singura soră: ”S-a dus alături de părinții noștri”
Cum arată cea mai mică garsonieră din România. Se vinde cu ”doar” 17.000 de euro!
Cum arată cea mai mică garsonieră din România. Se vinde cu ”doar” 17.000 de euro!
O nouă tentativă de asasinat împotriva lui Trump! A fost alertă maximă la Casa Albă
O nouă tentativă de asasinat împotriva lui Trump! A fost alertă maximă la Casa Albă
Doliu în familia afaceristului “Bacriz” cu o avere de 100 de mil €. Ahmed Bakri a murit la 65 ...
Doliu în familia afaceristului “Bacriz” cu o avere de 100 de mil €. Ahmed Bakri a murit la 65 de ani, răpus de probleme. Fiul său, anchetat după ce a furat haine de 580 de lei
Vezi toate știrile