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Ultimele imagini cu Ece Irtem în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere

De: David Ioan 16/06/2026 | 18:32
Ultimele imagini cu Ece Irtem în viață. Ce au surprins camerele de supraveghere
Foto: Instragram
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Moartea actriței turce Ece İrtem a stârnit un val puternic de reacții în rândul publicului și al industriei cinematografice. La scurt timp după confirmarea tragediei, presa turcă a difuzat ultimele imagini cu artista în viață, surprinse de camerele de supraveghere ale blocului în care locuia.

În înregistrări, Ece İrtem apare alături de mama sa, cu doar o zi înainte de momentul în care a fost găsită fără suflare. Publicarea acestor secvențe a alimentat și mai mult întrebările legate de dispariția fulgerătoare a actriței în vârstă de 35 de ani.

Ultimele clipe ale lui Ece İrtem

În imagini, cele două femei pot fi văzute intrând în clădirea din cartierul Kadıköy, Istanbul, mama ținând-o pe Ece de braț în timp ce se îndreaptă spre scara blocului. Acestea sunt considerate ultimele momente cunoscute în care artista a fost văzută în viață.

Filmările care schimbă tot în anchetă

Primele informații apărute în presă indică posibilitatea unui atac de cord, însă autoritățile nu au confirmat oficial cauza morții. Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele autopsiei urmează să stabilească exact circumstanțele în care actrița și-a pierdut viața. Avocatul familiei a transmis că raportul medico-legal va clarifica toate aspectele legate de tragedie.

În paralel, presa turcă a difuzat și imagini de la funeralii, unde numeroși colegi de breaslă și admiratori și-au exprimat durerea și regretul. Dispariția prematură a lui Ece İrtem, cunoscută pentru rolul Ișıl din serialul „Kızılcık Șerbeti”, a lăsat în urmă un gol puternic în lumea artistică și un val de mesaje emoționante din partea celor care au apreciat-o de-a lungul carierei.

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