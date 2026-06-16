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Ultimul mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea

De: David Ioan 16/06/2026 | 17:31
Ultimul mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea
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Ultimul mesaj al Mariei Eduarda Rodrigues, tânăra de 21 de ani din Brazilia care a murit în timpul unui salt de bungee jumping, a devenit punctul central al tragediei după ce mulți au interpretat cuvintele ei ca pe o prevestire.

Înainte să fie aruncată de pe podul Skeleton, de la aproximativ 40 de metri înălțime, Maria a filmat locul, a publicat imagini pe rețelele sociale și a scris: „Cine a fost nebunul care m-a lăsat să sar de pe un pod?”. La doar câteva clipe după această postare, tânăra și-a pierdut viața. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Ultimul mesaj al Mariei înainte de moarte

Maria era pasionată de sporturi extreme și își exprimase atât nerăbdarea, cât și îngrijorarea față de experiența pe care urma să o trăiască. A filmat zona, a vorbit cu urmăritorii ei și a recunoscut că ideea era „nebunească”, însă nimic nu anunța eroarea fatală care avea să urmeze. Instructorii au uitat să îi prindă corzile de siguranță, iar tânăra a fost lansată în gol fără niciun echipament care să o protejeze.

Momentul saltului a fost surprins în videoclipuri care circulă online. În imagini se vede cum doi bărbați o ridică deasupra capetelor lor și o aruncă peste marginea podului, în timp ce un al treilea privește. Poliția a precizat că Maria ceruse să fie lansată „ca un avion”, iar în mâini avea o cameră GoPro. În secunda în care a fost împinsă, cei prezenți și-au dat seama că lipsea elementul esențial: coarda de siguranță.

Impactul a fost fatal, iar martorii au încercat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale, însă rănile erau incompatibile cu viața. Ancheta preliminară a arătat că firma care organiza activitatea nu deținea autorizațiile necesare pentru a desfășura astfel de salturi pe podul Skeleton, un fost pod feroviar dezafectat. Autoritățile au stabilit că procedurile obligatorii de siguranță nu au fost respectate.

Trei bărbați implicați în organizarea activității – instructorii de parașutism Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32 de ani, Vitor de Freitas Goncalves, 27 de ani, și Maicon Fernandes Cintra, 42 de ani – au fost arestați și acuzați de omor cu intenție eventuală. În legislația braziliană, această încadrare se aplică atunci când făptașii nu intenționează să ucidă, dar acceptă conștient riscul producerii morții prin acțiunile lor.

Tânăra părea să‑și prevestească sfârșitul

Pedeapsa este aceeași ca în cazul omorului cu intenție directă, putând ajunge la ani grei de închisoare. Cei trei au recunoscut că Maria nu era legată de frânghiile de siguranță, dar au declarat că nu își amintesc cine trebuia să verifice echipamentul.

Poliția a transmis că instructorii au fost prinși în flagrant sau în timp ce încercau să fugă. Avocatul lor a declarat că aceștia sunt în stare de șoc. Primarul orașului Limeira, Murilo Félix, a criticat lipsa reglementărilor și a afirmat că încearcă de mai bine de un an să obțină intervenția autorităților federale pentru controlul activităților extreme desfășurate pe poduri neautorizate, subliniind că tragedia face ca aceste omisiuni să fie „insuportabile și inacceptabile”.

În mijlocul anchetei, mama Mariei a transmis un mesaj sfâșietor, exprimându‑și durerea și regretul că nu a putut să își oprească fiica:

„Coarda aia blestemată te-a luat de lângă mine pentru totdeauna. Fiica mea iubită, tocmai astăzi am vrut să te îmbrățișez de mai mult de o mie de ori. Cât de mult mă doare plecarea ta. Te voi iubi pentru totdeauna, prințesa mea. Și îți mulțumesc din suflet că ai făcut parte din viața mea în acești 21 de ani. Ce onoare a fost să te aud spunându-mi «mamă». Doamne, îți mulțumesc pentru acest privilegiu”.

CITEŞTE ŞI: Instructorii care au aruncat-o pe Maria de la 40 de metri în gol fără coarda de siguranță au fost arestați. Ce le-au spus anchetatorilor

Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: „Te-a luat de lângă mine”

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