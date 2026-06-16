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Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: „Te-a luat de lângă mine”

De: Irina Vlad 16/06/2026 | 08:10
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: „Te-a luat de lângă mine”
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Cazul tinerei de 21 de ani care a murit în timpul unui salt extrem de bungee jumping a făcut înconjurul lumii. Maria Rodrigues de Freitas a fost aruncată în gol de la o înălțime de peste 40 de metri de pe un pod, însă fără ca instructorii să-i fixeze frânghia de siguranță. Mama fetei nu își revine din șocul suferit și își strigă durerea în văzul tuturor.

Tragedia tinerei Maria Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani, a lăsat o lume întreagă fără cuvinte. Neglijența instructorilor de bungee jumping din Brazilia, cei care au aruncat-o de pe „Podul Scheletului” din Limeira fără să îi prindă coarda de siguranță, a provocat un șoc colectiv în rândul familei, prietenilor și a celor care au cunoscut-o.

Accidentul s-a petrecut sâmbătă, 13 iunie, la Ponte do Esqueleto (Podul Scheletului), o structură dezafectată aflată la granița dintre localitățile Limeira și Cordeiropolis, în Sao Paulo. Maria a fost ridicată pe umeri de instructori apoi aruncată în gol de la peste 40 de metri înălțime. Martorii au filmat momentul și au surprins coarda de siguranță lăsată neatinsă pe platformă. De asemenea, logodnicul ei a asitat neputincios la întreaga scenă și a avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza șocului suferit.

Mama Mariei Rodrigues, strigăt de disperare pe social media

Maria era absolventă a facultății de educație fizică și management sportiv și avea toată viața înainte, însă destinul i s-a frânt în câteva secunde. Mama tinerei, Valdenia Rodrigues, nu își poate imagina nici acum cum a fost posibilă o asemenea tragedie. Strigătul ei de durere s-a transformat rapid într-un apel disperat la dreptate. Femeia cere să i se facă dreptate fiicei sale, iar cei responsabili să răspundă în fața legii.

„Coarda aia blestemată te-a luat de lângă mine pentru totdeauna. Fiica mea iubită, tocmai astăzi am vrut să te îmbrățișez de mai mult de o mie de ori. Cât de mult mă doare plecarea ta. Te voi iubi pentru totdeauna, prințesa mea. Și îți mulțumesc din suflet că ai făcut parte din viața mea în acești 21 de ani. Ce onoare a fost să te aud spunându-mi «mamă». Doamne, îți mulțumesc pentru acest privilegiu.”, a scris Valdenia Rodrigues, mama Mariei Eduarda Rodrigues de Freitas, într-o postare pe Instagram.

După tragedie, 6 persoane au fost reținute, dintre care trei instructori au fost arestați preventiv sub acuzația de omor cu intenție indirectă, o încadrare juridică aplicată atunci când făptașii nu urmăresc direct moartea, dar își asumă în mod direct și conștient riscul producerii ei prin acțiunile lor. Fapta este pedepsită ca omor, cu aceleași limite de pedeapsă ca în cazul intenției directe. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit că firma organizatoare de bungee jumping nu deținea autorizațiile necesare pentru a desfășura activități pe acel pod.

O tânără de 21 de ani a fost înmormântată după un accident șocant la un salt extrem. Instructorii ar fi uitat să-i prindă coarda de siguranță

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