Acasă » Știri » Surpriza pe care iubitul Ilincăi Vandici i-a făcut-o prezentatoarei TV. Unde a dus-o cu elicopterul

Surpriza pe care iubitul Ilincăi Vandici i-a făcut-o prezentatoarei TV. Unde a dus-o cu elicopterul

De: Elisa Tîrgovățu 31/07/2026 | 23:15
Surpriza pe care iubitul Ilincăi Vandici i-a făcut-o prezentatoarei TV. Unde a dus-o cu elicopterul
Ilinca Vandici, în culmea fericirii alături de noul partener. Cum a fost răsfățată prezentatoarea TV / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilinca Vandici traversează o perioadă frumoasă pe plan sentimental, iar acest lucru se vede cu ușurință. Vedeta radiază de fericire de când și-a refăcut viața alături de noul partener, care nu ratează nicio ocazie să îi facă surprize și să o răsfețe. Cei doi profită din plin de timpul petrecut împreună, iar vacanța lor este plină de momente speciale.

Prezentatoarea TV și Andrei Neacșu și-au unit destinele în anul 2017, însă mariajul lor s-a încheiat șase ani mai târziu. Din relația lor a rezultat un băiat, Zian, care are acum 6 ani. Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, cei doi continuă să colaboreze și să se implice în mod egal în creșterea și educația fiului lor.

Ilinca Vandici, alături de partenerul ei într-o destinație spectaculoasă

După despărțire, Ilinca Vandici și-a refăcut viața sentimentală și trăiește o nouă poveste de dragoste. Deși este discretă când vine vorba despre relația sa, vedeta a ales să păstreze identitatea partenerului departe de ochii publicului, publicând doar rareori imagini în care acesta poate fi văzut.

Din imaginile publicate de Ilinca Vandici de-a lungul timpului reiese că partenerul său are o relație apropiată și cu Zian. În urmă cu câteva luni, vedeta a distribuit fotografii în care cei doi apăreau împreună.

În această perioadă, prezentatoarea TV se bucură de o escapadă într-o destinație spectaculoasă, unde petrece clipe de neuitat alături de iubitul său. Cei doi profită din plin de vacanță, iar partenerul vedetei îi pregătește experiențe deosebite.

Sursa foto: Social media

Printre momentele care au atras atenția se numără și un zbor cu elicopterul, care i-a oferit Ilincăi Vandici ocazia de a admira de la înălțime peisajele impresionante ale locului în care își petrece concediul.

Cine este iubitul prezentatoarei TV

La aproximativ doi ani de la divorțul de Andrei Neacșu, Ilinca Vandici și-a găsit din nou fericirea în plan sentimental. Prezentatoarea TV are în prezent o relație cu fiul lui Vasile Boitor, fost primar al comunei Asuaju de Sus, din județul Maramureș, aflat timp de șase mandate la conducerea localității.

Cei doi și-au făcut publică relația la începutul acestui an. De atunci nu au ezitat să împărtășească cu urmăritorii imagini din momentele petrecute împreună. Aparițiile lor sunt tot mai apropiate, iar escapadele în destinații spectaculoase au devenit o obișnuință, semn că se bucură din plin de povestea de dragoste pe care o trăiesc.

CITEȘTE ȘI: Ce schimbare și-a făcut Ilinca Vandici la 40 de ani. Întoarsă din Miami, vedeta de la Kanal D are deja planul pus la punct pentru sezonul următor

Ilinca Vandici a confirmat. Are un nou iubit, după separarea de soț

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a afișat Andra Voloș în plin război cu fosta lui Lele. E hotărâtă să meargă în instanță!
Știri
Cum s-a afișat Andra Voloș în plin război cu fosta lui Lele. E hotărâtă să meargă în instanță!
Fructul românesc benefic pentru sănătate costă doar 12 lei pentru o caserolă de 500 de grame
Știri
Fructul românesc benefic pentru sănătate costă doar 12 lei pentru o caserolă de 500 de grame
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să intervină în criza energetică
Mediafax
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să...
Robert Turcescu, amenințat cu MOARTEA! „Pe unde stai în București? Sper să te găsim”
Gandul.ro
Robert Turcescu, amenințat cu MOARTEA! „Pe unde stai în București? Sper să te...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!
Adevarul
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!"....
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Mediafax
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Petrișor Ruge, mesaj sensibil pe Instagram, în timp ce continuă speculațiile despre colaborarea cu Andreea Bălan
Click.ro
Petrișor Ruge, mesaj sensibil pe Instagram, în timp ce continuă speculațiile despre colaborarea cu Andreea...
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Digi24
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80...
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor.ro
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Robert Turcescu, amenințat cu MOARTEA! „Pe unde stai în București? Sper să te găsim”
Gandul.ro
Robert Turcescu, amenințat cu MOARTEA! „Pe unde stai în București? Sper să te găsim”
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum s-a afișat Andra Voloș în plin război cu fosta lui Lele. E hotărâtă să meargă în instanță!
Cum s-a afișat Andra Voloș în plin război cu fosta lui Lele. E hotărâtă să meargă în instanță!
Fructul românesc benefic pentru sănătate costă doar 12 lei pentru o caserolă de 500 de grame
Fructul românesc benefic pentru sănătate costă doar 12 lei pentru o caserolă de 500 de grame
Prințesa Diana ar fi lăsat un mesaj emoționant pentru viitoarea soție a prințului Harry. Ce avertisment ...
Prințesa Diana ar fi lăsat un mesaj emoționant pentru viitoarea soție a prințului Harry. Ce avertisment i-ar fi transmis lui Meghan Markle
Doliu în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Doliu în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Arnold Schwarzenegger împlinește 79 de ani. Actorul își impresionează în continuare fanii cu forma ...
Arnold Schwarzenegger împlinește 79 de ani. Actorul își impresionează în continuare fanii cu forma sa fizică
Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le ...
Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Vezi toate știrile