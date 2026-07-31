Surpriza pe care iubitul Ilincăi Vandici i-a făcut-o prezentatoarei TV. Unde a dus-o cu elicopterul

Ilinca Vandici traversează o perioadă frumoasă pe plan sentimental, iar acest lucru se vede cu ușurință. Vedeta radiază de fericire de când și-a refăcut viața alături de noul partener, care nu ratează nicio ocazie să îi facă surprize și să o răsfețe. Cei doi profită din plin de timpul petrecut împreună, iar vacanța lor este plină de momente speciale.

Prezentatoarea TV și Andrei Neacșu și-au unit destinele în anul 2017, însă mariajul lor s-a încheiat șase ani mai târziu. Din relația lor a rezultat un băiat, Zian, care are acum 6 ani. Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, cei doi continuă să colaboreze și să se implice în mod egal în creșterea și educația fiului lor.

Ilinca Vandici, alături de partenerul ei într-o destinație spectaculoasă

După despărțire, Ilinca Vandici și-a refăcut viața sentimentală și trăiește o nouă poveste de dragoste. Deși este discretă când vine vorba despre relația sa, vedeta a ales să păstreze identitatea partenerului departe de ochii publicului, publicând doar rareori imagini în care acesta poate fi văzut.

Din imaginile publicate de Ilinca Vandici de-a lungul timpului reiese că partenerul său are o relație apropiată și cu Zian. În urmă cu câteva luni, vedeta a distribuit fotografii în care cei doi apăreau împreună.

În această perioadă, prezentatoarea TV se bucură de o escapadă într-o destinație spectaculoasă, unde petrece clipe de neuitat alături de iubitul său. Cei doi profită din plin de vacanță, iar partenerul vedetei îi pregătește experiențe deosebite.

Printre momentele care au atras atenția se numără și un zbor cu elicopterul, care i-a oferit Ilincăi Vandici ocazia de a admira de la înălțime peisajele impresionante ale locului în care își petrece concediul.

Cine este iubitul prezentatoarei TV

La aproximativ doi ani de la divorțul de Andrei Neacșu, Ilinca Vandici și-a găsit din nou fericirea în plan sentimental. Prezentatoarea TV are în prezent o relație cu fiul lui Vasile Boitor, fost primar al comunei Asuaju de Sus, din județul Maramureș, aflat timp de șase mandate la conducerea localității.

Cei doi și-au făcut publică relația la începutul acestui an. De atunci nu au ezitat să împărtășească cu urmăritorii imagini din momentele petrecute împreună. Aparițiile lor sunt tot mai apropiate, iar escapadele în destinații spectaculoase au devenit o obișnuință, semn că se bucură din plin de povestea de dragoste pe care o trăiesc.

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Ilinca Vandici a confirmat. Are un nou iubit, după separarea de soț